"Esto lo vamos a parar": así fue el despliegue de "la pancartona" vecinal contra la pirólisis en Gijón

Cerca de 300 personas se acercaron al barrio de El Muselín para decir "no" rotundo a la planta de pirólisis proyectada en el puerto de El Musel. "Esto lo vamos a parar", fue el grito de guerra de los vecinos, que organizados por la Federación de asociaciones de vecinos y la Plataforma Anticontaminación, desplegaron una gran pancarta en el barrio en la que se podía leer "Pirólisis, no". A la convocatoria acudieron representantes de todos los partidos políticos, salvo de Ciudadanos y del Partido Popular. "Lo que pedimos con esta movilización es que esta zona no convierta a el Musel en el vertedero de España", clamaron los vecinos.

Por parte del PSOE acudió Florencio Martín, conocido como "Floro", que forma parte de la ejecutiva en la vertiente de asociaciones vecinales siendo además presidente de la de Laviada. Ni Luis Manuel Florez, Floro, el candidato a la Alcaldía, ni Monchu García, estuvieron en el encuentro. Sí que Floro, el candidato, mandó su postura en un vídeo que distribuyó por sus redes sociales. Mientras por Foro estuvo la candidata Carmen Moriyón, así como los concejales Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Monserrat López Moro y otros miembros de la formación. Por Podemos acudió la portavoz municipal, Laura Tuero y Covadonga Tomé, la candidata a la presidencia del Principado por la formación. Olaya Suárez, candidata a la Alcaldía en Gijón por Podemos Xixón no estuvo al seguir aún en Zaragoza donde en estos días se ha venido desarrollando "La Fiesta de Primavera" de Podemos. Estuvo también Rufino Fernández, concejal de Equo en el Ayuntamiento. Mientras, por Izquierda Unida acudieron, entre otros, Noelia Ordieres, la número "dos" de la lista de Javier Suárez Llana, el candidato a la alcaldía de Gijón. Por Vox estuvo la candidata, Sara Álvarez Rouco. Al encuentro acudieron colectivos vecinales de la zona Oeste y de todas partes de la ciudad. "Va a estar a menos de un kilómetros de los vecinos de El Muselín y a menos de dos kilómetros de los de Jove, Pescadores y Portuarios", expresaron los vecinos en un comunicado que leyeron en el barrio. La pancarta se desplegó sobre la 1 de la tarde y los residentes pidieron compromiso al Principado para frenar la planta de pirólisis.