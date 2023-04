"El PSOE quiere arrastrarnos a todos en su guerra interna, pero Gijón ha dicho basta"

La lucha contra la contaminación será uno de los pilares de su gobierno si la candidata de Foro a la Alcaldía, Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966), recupera el bastón de mando. Por eso, la exregidora elige la Campa Torres como escenario para la fotografía de esta entrevista. La cirujana, que compagina la precampaña con su profesión en el Hospital de Cabueñes, expone sus ideas de forma tranquila, clara y segura de que su proyecto pondrá fin "a la decadencia en la que el PSOE ha instalado a la ciudad". Lo hace mientras varios vecinos le dan ánimos de cara a los comicios en un restaurante de Jove.

–¿Ha respondido el PSOE a su ofrecimiento para debatir con el candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", sobre medidas medioambientales?

–No ha habido ninguna respuesta. Desde que entré en política no he visto nunca que un candidato no quiera hablar, ni confrontar y evite cuestiones que le plantean los medios. Pero más grave aún es que se quiera normalizar esta situación, que se acepte que un candidato a la Alcaldía no quiera participar en un debate. Habrá que sentarse y que los gijoneses puedan ver qué modelo de ciudad ofrece cada partido que se presenta a las elecciones. Lo he dicho por activa y por pasiva, pero veo claramente que no quieren que lo haga con el candidato del PSOE. Bien, que me digan con quién puedo debatir, porque yo lo que quiero es hablar de Gijón. Y veo que con el candidato del PSOE no es posible.

–¿Por qué? ¿No quiere, no se lo aconsejan, no es capaz...?

–Porque no es capaz, no. Floro conoce Gijón y que no sea capaz no pasa por mis pensamientos. Creo que esto parte de la dirección actual del PSOE.

–¿Qué opinión tiene de la dirección del PSOE?

–Pienso que el candidato no es ajeno al circo que está montando el PSOE de Gijón ni a ese querer aparentar que hay dos PSOE. Pero más grave, y de una irresponsabilidad absoluta que refleja en lo que se ha convertido el PSOE de Gijón con su actual dirección, es que hace mucho que dejaron de pensar en lo mejor para la ciudad. Y todo por una guerra interna que lo único que hace es desestabilizar Gijón. Han puesto la ciudad patas arriba, han tomando como rehén al Ayuntamiento, que es la casa de todos, y lo han convertido en un ring de boxeo. Ese caos lo estamos pagando todos los gijoneses. Es grave y triste que un partido de la categoría del PSOE en Gijón esté en esta situación de autodestrucción continua. Y que pretendan arrastrarnos con ellos a todos los gijoneses. No puede ser. Gijón no soporta ya ni ese caos ni que se le impongan cosas desde su Ayuntamiento. Gijón ha dicho basta ya.

–¿Por qué cree que se ha llegado a ese punto de confrontación entre la dirección del PSOE y la Alcaldía?

–Lo achaco todo a la guerra interna. Vienen con eso de que son un PSOE distinto. No lo creo, porque hasta cuatro concejales del gobierno local (Marina Pineda, Natalia González, José Ramón Tuero y María Caunedo) ocupan puestos relevantes en la candidatura. Es el mismo PSOE. Ahora, por cálculos electorales, empiezan a aparentar algo que no son, abren confrontaciones ficticias como el Plan de Movilidad, el reordenamiento de las líneas de Emtusa o la laicidad. Tratan de aparentar lo que no son, y eso es lo que les hace que no sean de fiar. Perciben que Gijón ya no soporta más esta situación, por eso lo hacen. Y tengo muy claro, porque ya lo están haciendo, que de forma continua y en intensidad creciente van a contratacar con toda la artillería panfletaria, que la dominan, hasta las elecciones. Tengo el convencimiento de que lo harán.

–¿Contra usted?

–Contra Foro. A la vista está que somos una alternativa real a la decadencia en la que sumieron a Gijón. Están preocupados y actúan a la desesperada porque nos ven como alternativa. Ya lo viví en mi primer mandato, cuando sufrí ataques personales. Los conozco muy bien y sé que usarán toda su artillería panfletaria.

–¿Foro es la única alternativa para que Gijón cambie?

–Entiendo que sí. El PSOE ha sumido en una decadencia a Gijón estos cuatro años. En 2011 éramos un partido sin experiencia y recibimos una herencia terrible del PSOE: una deuda de 221 millones de euros. Y nos encontramos con las cocheras de Emtusa, que íbamos a pagar 64 millones por algo que valía entre 15 y 16 millones, y la anulación del Plan General de Ordenación (PGO), que nos sumió en una inseguridad jurídica durante muchos años. Dejamos las arcas municipales con 109 millones menos de deuda y con 35 millones de remanente. Con todo, la gestión de Foro fue razonablemente buena. No tengo reparos en decir que hubo aspectos mejorables y que, con la experiencia que ya tenemos, seguro que haríamos mejor. Si a eso le sumamos cuatro años en la oposición, que nos han venido bien, estamos listos para volver a servir a los gijoneses con rigor, seriedad y los aciertos que merece esta ciudad.

–Cuatro años de oposición en los que el gobierno local les ha acusado de generar ruido.

–Nuestros concejales fueron la única voz que tuvo la oposición frente a los disparates de alguna concejalía. Se resume en denunciar los procesos ilegales, como la ordenanza de movilidad. Nadie quiere judicializar la vida de los ayuntamientos, pero ante tales atropellos fue la única vía. Tanto a nosotros como a Stop Muro, los jueces nos dieron la razón. Eran auténticos atropellos.

–¿Cuál es la idea de movilidad de Carmen Moriyón?

–En modo alguno es destruir, sino construir. No se puede, bajo la excusa de la zona de bajas emisiones (ZBE), castigar a la mitad de la población a que no pueda llegar con el coche al centro. Si un coche pasa la ITV y paga su viñeta, lógicamente debe poder circular por Gijón y aparcar en la zona azul. El soterramiento del Muro es la solución necesaria para una cuestión que se debe abordar sí o sí en este mandato: la peatonalización y revitalización del Muro. Ni el PSOE niega ahora que el «cascayu» fue una de las mayores chapuzas que se vivieron en esta ciudad. Desde el minuto uno hay que poner soluciones para que el tráfico no sea un problema en Gijón, porque nunca lo fue y ahora desespera a los gijoneses. Antes que proyectos de ciudad, lo primero es no dar problemas.

–Pero todas las ciudades están por reducir el uso del coche.

–Por supuesto. El concejal de Movilidad nos ha llamado negacionistas, a nosotros, que empezamos con las peatonalizaciones en la calle San Antonio y Begoña, en el centro. Claro que hay que reducir la velocidad de los coches en el centro. Y en todos los barrios hay que diseñar zonas donde los vecinos puedan disfrutar. Pero eso no puede ser incompatible con el uso necesario del coche particular. Los planes de movilidad en el mundo lo que hacen es coordinar esas dos cuestiones. No se puede enfrentar un derecho con el otro. Y, entre otras cosas, habrá que mejorar el transporte público.

–¿Si gobiernan, utilizarán como base el plan de movilidad?

–Es difícil, pero todo lo estudiado y diagnosticado habrá que aprovecharlo. Las obras de la ZBE de La Calzada están realizándose con fondos europeos y no tiene marcha atrás. Lo que sí la tiene será su regulación. Si el Gobierno de la nación no cumple licitando el vial de Jove, quiénes somos para exigirle nada a los vecinos. Debemos ir poco a poco con los cambios en movilidad, despacio. Las administraciones debemos dar ejemplo las primeras.

No se puede castigar a media ciudad a no llegar en coche al centro

–El vial de Jove sigue sin licitarse. ¿No ha servido que el PSOE esté en las tres administraciones?

–Siempre que están las mismas siglas en las tres administraciones hay falta de transparencia. Cuando las siglas fueron distintas, la pelea también fue distinta.

–¿Mejorará la participación?

–Sí. En el primer mandato, con la inexperiencia, no lo cuidamos lo suficiente. En el segundo fuimos conscientes y el Ayuntamiento estuvo abierto a todos. Pusimos en marcha los presupuestos participativos y evolucionábamos en función de lo que evolucionaba Gijón.

–La zona rural fue su primera visita.

–El PSOE, históricamente, siempre ha maltratado a la zona rural porque nunca les han considerado un caladero importante de votos para ellos. La tienen totalmente abandonada y con desprecios continuos. Nosotros, primero tuvimos a Manuel Arrieta, y ahora con Gilberto Villoria, que es uno más en la zona rural y un técnico municipal de reconocido prestigio.

–Además de Villoria ha anunciado varios fichajes para su lista.

–Son personas que tienen una trayectoria reconocida en sus trabajos y que han dicho sí para abrir un paréntesis en su vida para servir a Gijón los próximos cuatro años. María Mitre tiene una reconocida trayectoria en la Universidad; Jorge González-Palacios tuvo una gestión muy buena en Divertia; y Nuria Bravo, jefa del Helimer Cantábrico, es una persona que conoce en profundidad ámbitos que siempre me preocuparon mucho, como es la seguridad. A todos los he pedido que toda su capacidad y experiencia la pongan al servicio de Gijón, no a la ideología. Y tres compañeros como son Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Montserrat López Moro que han hecho una gran labor en la oposición. Sin ellos no hubiera sido posible estar en la posición que hoy estamos.

–¿Dejaron al PSOE un pufo con las ayudas de fachadas?

–No por repetir algo falso muchas veces se va a convertir en verdad. Dejamos un remanente de 35 millones libre y estimamos unos 70 millones de lo comprometido en las fachadas. Con ese dinero dejaríamos pagado ya la mitad. El origen de su crítica no es ese, es que el PSOE siempre se opuso frontalmente a reformar las fachadas en barrios degradados. Ellos solo querían la reforma de las fachadas del Muro. Esto es solo una derivada más de la artillería que van a sacar. Tienen el convencimiento de que la ciudad es suya.

Aspiro a tener mayoría para llevar las riendas de la mano de la ciudadanía

–¿Suya para mejorarla o suya para vivir de ella?

–No me atrevo a decir eso. Ellos tienen un sentimiento de que la ciudad les pertenece y que los demás no estamos capacitados para gobernarla. Afortunadamente, se vio que era posible del 2011 al 2019.

–¿Qué más ataques espera?

–De todo tipo, especialmente en lo personal. Tengo experiencia, y así lo digo porque soy libre. Mandaron a trabajadores de una empresa subvencionada por el Ayuntamiento a hacerme fotos en el hospital Begoña cuando iba trabajar. A partir de ahí, espero cualquier cosa.

–¿El PSOE la vigila?

–No. Pongo un ejemplo, porque así empecé mi primer mandato. Quería seguir manteniendo una mínima actividad para no perder la práctica y pretendían demostrar que iba en coche oficial a trabajar. Como eso nunca existió, no pudieron hacer nada. Espero cualquier cosa del PSOE. Ahora bien, soy la candidata a la Alcaldía por Foro y lo voy a ser hasta el día de las elecciones. Que no quepa duda a nadie.

–La precampaña la han focalizado mucho en la zona oeste. ¿Por qué?

–Desde el conocimiento y convencimiento. Dicen que no hice nada… Hicimos una nueva ordenanza de calidad del aire, como pedían los vecinos, para exprimir las competencias del Ayuntamiento. Colocamos una estación móvil en El Lauredal porque la de la avenida de la Argentina no reflejaba la realidad de las partículas PM10. Los primeros datos así lo confirmaron. No digo que el Principado no hiciera nada, como ellos dicen de mí, pero trabajamos con lealtad desde el servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que es de los mejores. Pusimos en marcha la Unidad de Vigilancia ambiental de la Policía Local para que los vecinos, a cualquier hora, puedan llamar. Y logramos, tras un problema en Arcelor, con mucho esfuerzo y siendo firmes, que cualquier incidente medioambiental en las empresas del concejo debían reportarlo al Ayuntamiento a pesar de que la competencia fuese del Principado. Todo eso es lo que quiero confrontar con el candidato del PSOE. Pero no soy capaz.

–Desde el PSOE ya ha dicho que en sus gobiernos Gijón ha sido una de las ciudades líder en temas de medioambiente.

–Creo que no se quiso decir eso. Es imposible. Lo interpreté como que Vicente Álvarez Areces transformó la zona oeste con las playas del Arbeyal y Poniente, el paseo fluvial… Eso se reconoce. Pero en materia de contaminación es imposible que digan eso. Los datos están ahí. El primer plan de calidad del aire para Gijón lo presentaron en agosto de 2014. En 2017 dan una vuelta al plan y ahora está el de 2021-2023 con otras medidas. El Principado sabe que es insuficiente lo que se está haciendo. El PSOE municipal se opuso a la estación móvil de El Lauredal que pusimos. La contaminación resta salud a los gijoneses que viven ahí, y luego la falta de calidad de vida. El Puerto, desde que fuimos gobierno, empezó a tomar medidas medioambientales, pero son insuficientes. Los coches, las terrazas… están negras. Y la playa está negra. El Castillo de Salas ya es historia.

–Citó antes a Areces.

–El PSOE de Gijón actual hace muchas alusiones a Areces y a Paz Fernández Felgueroso, pero su nivel está muy lejos del de esas dos figuras, de lo que fueron y de lo que representaron.

–Terrenos de Naval Gijón

Todos los candidatos, parece, estamos de acuerdo en respetar el uso que le da el PGO, que le costó muchísimo trabajo a Fernando Couto llegar a un consenso para reservar espacio para empresas con base tecnológica limpia y ligadas a la economía azul.

–¿Cómo ve Cimadevilla?

–No está del todo cuidado. Siempre creímos que el revulsivo, independientemente de cuestiones puntuales, tiene que venir de la mano de Tabacalera. Me preocupaba mucho como Alcaldesa dejar caer ese patrimonio de la ciudad.

–¿Su plan para el solarón entierra su plan de vías?

–La evolución es fruto de la experiencia de la oposición y la madurez política que hemos ido adquiriendo. Nuestro proyecto, aprobado por unanimidad, llegó el PSOE y lo cambió. Bien, no vamos a discutir más. Los gijoneses solo piden que más retrasos no. Lo asumimos. Vamos a plantear ese espacio verde en el centro de Gijón que será vital y una oportunidad para avanzar en el urbanismo en ciudades saludables. Es un proyecto de ciudad y lo que mayoritariamente se quiere.

–¿Seguro que si gana dará tiempo a que vuelvan los toros en agosto?

–Con Foro habrá toros y también un calendario cultural que estará a la altura del edificio.