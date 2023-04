“Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP”. Luis Piedrahita, también cómico, fue uno de los colegas de profesión de Mauro Muñiz de Urquiza, conocido artísticamente como Don Mauro, que trasladó sus condolencias a través de las redes sociales, una vez se conoció la muerte del actor cómico, músico y escritor, fallecido a los 58 años de forma repentina. También se sumó a las muestras de duelo otro cómico, en este caso Miguel Iríbar. “Es uno de los primeros cómicos que conocí cuando entré en Paramount Comedy, allá por 2001. Uno de los mejores, más carismáticos, un gran tipo lleno de rabia, humor e inteligencia. Descansa en paz”.

También del mundo del espectáculo le traslado su pésame el actor Enrique Villén, con el que llegó a trabajo. “No me lo puedo creer nos ha dejado Mauro Muñiz de Urquiza (Don Mauro). Actor, cómico y músico. Coincidí con él en un rodaje y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Un cómico de los que me gustan; comprometido en lo social, de los que no se callan. Buen Viaje compañero”, señaló.

Aunque Mauro Muñiz de Urquiza nació en Madrid y desarrolló allí toda su trayectoria profesional mantuvo una vinculación muy estrecha con Asturias, una tierra por la que se sentía muy atraído y tenía cariño, debido a su ascendencia familiar. Era hijo de Mauro Muñiz Rodríguez, periodista y escritor gijonés, que empezó su carrera en la ciudad antes de dar el salto a Madrid para trabajar en otros medios por cuestiones profesionales. Su madre era Paloma de Urquiza y Fernández de la Reguera, también periodista y escritora. Ambos le habían inculcado esa pasión por las artes, que fue lo que ocupó su vida. Además era hermano de María Muñiz, que fue eurodiputada socialista.