El auge de los cruceros en El Musel contrasta con su impacto "casi nulo" en los comercios

La temporada de cruceros, recién iniciada, aspira a consolidar este tipo de turismo en Gijón. Eso sí, las previsiones apuntan a unas cifras globales ligeramente inferiores a las registradas en 2022, cuando crecieron exponencialmente después de dos años de pandemia. Los planes de la Autoridad Portuaria pasan por que el número de escalas se sitúe en 29 frente a las 31 registradas en el anterior ejercicio y las poco más de 20 anunciadas en un primer momento, mientras que estima que el número de pasajeros sea de 29.375, tras los 32.000 del año pasado. Pero este sector no acaba de convencer a los negocios locales. La Unión de Comerciantes considera "casi nulo" el impacto de este tipo de turismo en las cajas registradoras. También los hosteleros, que aseguran sacar solamente tajada para consumiciones "a cuentagotas" en terrazas si el tiempo acompaña. Desde Visita Gijón, en cambio, defienden que se trata de "un segmento turístico" más que permite "promocionar la ciudad y la región".

El paso de cruceros este año comenzó la semana pasada en Gijón, cuando arribó a El Musel el buque "Aida Aura" con 1.500 pasajeros, la mayoría de ellos alemanes. La campaña se prolongará hasta mediados de noviembre, cuando el "Bolette" inglés llegue a los muelles locales con otros 1.338 turistas a bordo. Será la última escala de un período que tendrá como mes álgido mayo, cuando atracarán en el puerto un total de ocho barcos; seguido de agosto, con cinco escalas, y septiembre, con cuatro. El más flojo será uno de los meses del verano por excelencia: julio, con tan solo un crucero previsto en El Musel. En cuanto a su nacionalidad, poca variedad. Lideran la temporada los estadounidenses (11), alemanes (9) e ingleses (8), abanico que se completa con una única embarcación de origen noruego. La tripulación de estos 29 cruceros asciende a 11.249 trabajadores.

Como ya sucedió el año pasado, el número de escalas ronda la treintena y es notablemente superior a las temporadas previas a la pandemia, cuando la media se situaba en torno a las veinte escalas. Lo que no se incrementa es el número total de pasajeros, cuyo récord se estableció en 2016, con 33.032. Esto se debe principalmente a la menor capacidad de los navíos que atracan en los muelles de El Musel. De los 29 cruceros previstos, ocho no alcanzan una capacidad de 500 viajeros y otros nueve no llegan al millar. Los de mayor envergadura se harán de rogar porque se esperan para los meses de agosto y septiembre. Hay un total de seis que oscila entre los 1.000 y 2.000 turistas, misma cifra para aquellos por encima de los 2.000. De estos últimos, tan solo uno supera los 3.000. Se trata del "Aida Prima" alemán, cuyos 3.300 cruceristas harán escala en El Musel casi a finales de año, el 13 de noviembre. El podio lo completan en septiembre el "Norwegian Gem" (Estados Unidos), con capacidad para 2.394 pasajeros y el "Aida Sol" (Alemania), con 2.174.

Los 29 cruceros harán escala tan solo un día. En líneas generales, atracarán a primera hora de la mañana y zarparán a media tarde. Una dinámica que no convence a comerciantes y hosteleros, que mantienen su recelo por el impacto económico que este tipo de turismo deja en la ciudad. "Creemos que no aporta nada, pero no queremos atacarlo. Solo beneficia a aquellas ciudades cuyos puertos son base de cruceros. Ahí sí que la gente pernocta antes o después del viaje al menos una noche. Hay que plantearse qué hacer con ellos en Gijón porque solo beneficia al Puerto", señala Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Gijón, que hace unos años desistió en la confección de un plan para sacar partido a estas visitas por mar. Bien es cierto que tan solo un número reducido de pasajeros baja hasta Gijón, ya que muchos cuentan con excursiones contratadas a otros lugares de Asturias como Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo o Avilés. Esta visión la comparten los negocios a pie de calle.

"Ya vienen atiborrados de actividades. Solo se nota algo cuando son cruceros muy grandes, por encima de los 3.000 viajeros. Estamos en el punto cero, pero nos parece complicado sacarle partido. Al final, se reduce a que personalmente vengan con ganas de comprar", resume Rosalía García, encargada de la tienda de regalos Don Pelayo, en la plaza del Marqués. Una postura respaldada por Ignacio Somiedo, de Somiedo Productos Asturianos: "Compran poco producto local, el cliente fiel es el nacional".

Esta posición dista con la que mantiene Visita Gijón, que ve en los cruceros una oportunidad para "conozcan Asturias y vuelven en estancias más largas". De hecho, actualmente estudian una fórmula para conocer el impacto económico de los cruceros, hasta ahora sin cuantificar, a través de encuestas a pie de calle. "No dejan de ser una especie de excursionistas. Dejan dinero, pero en menor medida que aquellos que pernoctan al menos dos noches. Es un segmento más de turismo que queremos cuantificar", adelanta su director, Daniel Martínez.

La mayoría de cruceristas visitan la villa en excursiones e incluso vuelven al barco para comer. Por ello, "en hostelería se nota más en lel centro, sobre todo en las terrazas más que en los restaurantes", sintetiza Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón. Un ejemplo de cada. El primero, La Galana, donde se animan "a probar la sidra y acuden a las terrazas", señala su gerente, Javi Vallina. La otra cara de la moneda, la sidrería San Bernardo. "El último crucero se tradujo en dos comensales. Sin terraza, es muy difícil. No suelen sentarse a comer", lamenta Susana Boto, encargada de este chigre.