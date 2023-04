El bombardeo con la "Operación bikini" está a tope, aunque lamentablemente tengo la sensación que el hablar de cuerpos de ensueño es ya continuo en nuestra sociedad. Tengo que decir, antes de nada, que me espanta esa expresión. Creo que ha hecho mucho daño de manera indirecta. Seguramente hace muchos años yo misma le usé… pero nunca más.

El cuidado corporal es un tema muy serio, y va más allá de tratar un celulitis o la grasa localizada… Requiere un alto compromiso por parte del cliente, y eso no es fácil. Compromiso ha de haber siempre, también en el cuidado facial, siempre lo cuento. Pero aplicarse un tratamiento cosmético en casa es mucho más fácil de llevar a cabo que cuidar la alimentación o hacer ejercicio. Y eso es crucial en el cuidado del cuerpo. Los tratamientos corporales que hacemos en los centros médico estéticos, también ayudan. Pero "ayudar" no implica resolver.

Siento ser tan directa. "Consigue el cuerpo que deseas", "haz tu sueño realidad", "di adiós a la celulitis"… ¿En serio? Pagaría lo que fuera si eso fuera posible. Son reclamos demasiado frecuentes en mi sector. Personalmente no comulgo con ello. Valoro mucho la tecnología, los avances, e invierto todo y más en los mejores equipos, pero siempre hay que tener en cuenta que no sólo es la aparatología, sino el uso que haces de ella, lo que marca la diferencia. Esto se explica perfectamente pensando en el uso que una persona puede dar a un mismo teléfono, por ejemplo, y otra. Nada que ver la utilidad que saca mi marido al mismo iphone, con lo que lo aprovecho yo, por ejemplo.

La salud como principal motivación

Una persona que esté interesada en mejorar el aspecto de su cuerpo, los primero que ha de pensar es por qué quiere mejorar su cuerpo, porque realmente, nuestra figura no es algo puramente estético. Además, conviene resaltar que toda la responsabilidad no recae en el profesional de estética, ni en un equipo… insistiré siempre en que la nutrición guiada es clave, porque cada persona es única. No hay más que pensar en si comes lo mismo que tu hermana y tenéis cuerpos completamente diferentes. Y además hay que tener en cuenta que el peso importa, pero que no es una guía directa de salud, y que hay muchos otros indicadores de salud que nada tienen que ver con el peso. Si tu hermana y tú coméis igual de mal, y una de las dos está mucho más delgada, eso no quiere decir que esté sana. Pero ojo, bomba va: No siempre comiendo de forma "saludable" y entrenado, se puede lograr el cuerpo con el que se sueña. Tampoco con tratamientos corporales de belleza. Mi recomendación sería algo así como: cuida tu alimentación, muévete y hazte tratamientos porque quieres cuidarte, porque quieres sentirte bien y porque quieres tener una mejor salud. Salud, sí. Porque la OMS incluye en la definición de la salud, la salud física, la mental y la social. Y la consecuencia será un cambio en tu cuerpo. Durante los meses de verano, y siempre.

Los tratamientos de belleza son una forma más de autocuidado, así que son maravillosos. Pienso que mi forma de entender la belleza, hace que nuestro centro cada vez es sea más reconocido a nivel nacional. Somos un centro profesionalmente hablando muy respetado. Sin duda una de las cosas más bonitas que siempre recordaré de este año es mi participación en el Congreso Internacional de Estética que se celebra cada año en Barcelona. Que contasen conmigo como ponente fue un regalo, como una nominación a los Goya traducido al mundo cinematográfico. Compartir cartel con profesionales que admiro tanto fue un sueño. Así que me siento muy orgullosa e inmensamente feliz de haber vivido una experiencia así con el equipo y con nuestros clientes, porque al fin y al cabo, todos hacen que todo sea posible. Es un gran reconocimiento, y un premio a la dedicación.

