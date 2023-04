Clamor frente a la pirólisis en El Muselín: "La vamos a parar"

Una demostración de fuerza del movimiento vecinal y una jornada en la que los partidos afianzaron aún más sus posturas en torno a la planta de pirólisis planteada en el puerto de El Musel. Así se puede resumir la concentración de ayer en El Muselín a la que acudieron cerca de 300 personas de varios colectivos para, por un lado, desplegar una gran pancarta de 20 metros cuadrados que ejemplifica su negativa y exigir al Principado que dé "marcha atrás" a este equipamiento, "que representa un grave problema de salud".

A nivel político, las posturas quedaron claras. La candidata de Foro, Carmen Moriyón, asistió con la camiseta reivindicativa de los vecinos. Junto a ella, acudieron los concejales Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Monserrat López Moro, así como otros miembros del partido. La exregidora anunció que su formación presentará hoy en el Ayuntamiento una declaración institucional para que "antes de acabar el mandato salga un compromiso mayoritario de los partidos que nos presentamos a las elecciones". Esta declaración se sumará a la proposición de Podemos presentada el viernes para decir "no" a la planta. "Adrián Barbón es un presidente sensible y comprometido con los temas de salud y le pido que pare esto ya", afirmó.

El candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", no acudió al seguir en Valencia en la convención municipal de su partido. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, explicó que quería evidenciar "su ‘no’ rotundo a empresas que puedan contaminar la ciudad". La formación socialista mandó a El Musel a otro "Floro", en concreto a Florencio Martín, líder vecinal de Laviada y miembro de la ejecutiva local. "La apuesta del PSOE y de Floro es que no pongan otra empresa aquí. Otros del partido dirán otra cosa, pero yo no", manifestó.

Por parte de Podemos, estuvieron la portavoz municipal, Laura Tuero, y la candidata de Podemos al Principado, Covadonga Tomé, acompañados del concejal de Equo, Rufino Fernández. "Esperamos que los partidos de la derecha y la extrema derecha negacionista del cambio climático– sean tan firmes como ahora que es época electoral", dijo Tuero en referencia, en parte a la presencia de Sara Álvarez Rouco, candidata a la Alcaldía de Vox, que indicó que la planta es "imposición del PSOE" y que están en contra de que "se instale" en El Musel. Olaya Suárez, candidata de Podemos, no acudió al seguir en Zaragoza. La postura de Izquierda Unida la verbalizó Noelia Ordieres, número dos de la lista de Javier Suárez Llana, que dijo que su negativa a la planta "será una línea roja". Por Ciudadanos, principal parido de la oposición, y por el Partido Popular no hubo representantes.

La jornada estaba prevista para que partiera una marcha desde El Arbeyal, que al final se desestimó. En el Muselín estuvieron presentes representantes de casi todas las asociaciones de vecinos de la zona Oeste, así como colectivos ecologistas. "Esto tiene que ser un punto de inflexión para que el Principado y el puerto recapaciten", pidió, por su parte, el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos, Manuel Cañete. Se leyó un breve comunicado al que puso voz Desi Fernández, vicepresidenta de la asociación de El Muselín, al estar Sotero Rey, el presidente, convaleciente de una operación de rodilla. "Pedimos respeto para esta parte de la ciudad. El Musel no puede ser el vertedero de España. Esto lo vamos a parar", clamó Fernández.