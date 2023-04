El Gijón Sound y el Vibra Mahou Fest abren esta semana la temporada de festivales

Gijón ya huele a festival. De primavera y de verano. La música inundará los próximos meses la ciudad, con un desfile importante de artistas de todos los estilos. La veda la abrirán este fin de semana los conciertos del Gijón Sound –repartidos en varios escenarios– y los del Vibra Mahou Fest, concentrados en el recinto ferial "Luis Adaro". Será la primera toma de contacto para un período intenso, que tendrá como puntos fuertes al Tsunami Xixón –que ya ha anunciado su cartel– y a las citas de Metrópoli y Gijón Life –pendientes todavía de desvelar más nombres–. Y sin olvidar los conciertos en torno a la Semana Grande, organizados por el Ayuntamiento, y alguna otra cita importante en próximas fechas.

La primera toma de contacto será ya este fin de semana, con un clásico como es el Gijón Sound, que retorna a sus fechas habituales de la primavera, tras haberse celebrado en pandemia ligado al Festival de Cine, en el mes de noviembre. Los escenarios en los que se celebrarán los conciertos serán la plaza Mayor, el teatro de la Laboral y la sala Tizón. "Buscamos ser eclécticos y dar cabida a todo tipo de música", destaca José Luis Quirós, de Mestizo Producciones, organizadores de esta cita musical que tiene como aperitivo en el concierto inaugural a "L’ Entourloop", en la plaza Mayor, este viernes 21 de abril a las 20.30 horas. "NRBQ" estará en el mismo escenario un día después, única fecha en toda España del grupo. Completan el cartel en la plaza Mayor este viernes desde las 20.30 horas "Lia Kali", "N’Zeng", Troy Berkley y "BlabberMouf"; y en la sala Tizón, desde las 20.30 horas, "Beaten Brats", "Según Selecta" y "Ximielgu Dealers". No acaba ahí el plan musical del Gijón Sound, ya que durante el sábado y el domingo también deleitarán al público gijonés "Pelomono", "Smooyh Beans", Ben Vaughn, "Levitation Room", Israel Fernández, Elena del Frade, Anna Webb, Helios Amor, Herminio Alfonso. Tito Ramírez, "Akim", "The afrobeat brothers" y "Algaire".

Esa propuesta no será la única inmediata para los amantes de la música. El recinto ferial "Luis Adaro" acoge este sábado 22 una oferta atractiva con el Vibra Mahou Fest, que reunirá de forma continuada, en un auténtico maratón, a "Carlangas", "Sexy Zebras", "Carmen 113", "Shinova", "Karavana", "Viva Suecia" y "Second". Hasta que llegue el verano y se retomen los festivales aún habrá tiempo para cuatro citas musicales potentes. El 7 de mayo, compartirán escenario en la Laboral "Mocedades" y "Los Panchos"; el viernes 19 será tan intenso que "Révolver" estará en la Laboral y, a la vez, Andrés Suárez pisará el Jovellanos. Y, el 3 de junio, "Hombres G" harán parada en el Palacio de los Deportes dentro de la gira por su 40.º aniverario.

El verano lo iniciará una vez más Metrópoli –del 30 de junio al 9 de julio–, que pondrá cada el día el colofón con los conciertos, con cabida para casi todos los estilos. Aún faltan por conocerse algunos artistas, pero el primer avance deja los platos fuertes de Lola Índigo, "Mago de Oz", "Camela", "Sidecars", a los que se suman "Daviles de Novelda", "Huecco", "Fusa Nocta", "Lágrimas de sangre", "Tigre y Diamante", "Nanpa Básico", "Drugos" y "3PAC".

El parque Hermanos Castro será uno de los puntos neurálgicos del verano. Ahí se montarán un escenario que servirá primero para celebrar los conciertos del Gijón Life y que se mantendrá después para los del Tsunami Xixón. Del primero, solo se conoce por el momento para su cartel a "Marea", para el 15 de julio. Mientras que la segunda cita, para los amantes del rock, ya ha cerrado su plan musical para los días 27, 28 y 29 de julio, con el grueso de actuaciones en el citado parque, pero también con otros conciertos gratuitos que se podrán ver en el skatepark de Cimadevilla y la plaza mayor. Serán más de 40 formaciones las que se darán cita, con destacados como "Desakato" –en su gira de despedida–, "No fun at all", "La Moda", "Dropkick Murphys", "Frank Carter And The Rattlesnakes", "The Hellacopters", "Descendents", "Ilegales" o "El Drogas".