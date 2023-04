La peculiar protesta de un gijonés con silla y mesa en pleno cruce de avenidas: "Disfruten lo votado"

Al sol en el cruce de las avenidas de la Constitución y Manuel Llaneza, con una pancarta que reza "¡¡Xixón!! Disfruten lo Votado", el gijonés Víctor Manuel Monestina González, "el que hizo hace poco aquí dos manifestaciones en Gijón en contra de la Alcaldesa», inició esta mañana una nueva protesta, "para que la gente abra los ojos, no sé, porque todo lo ve bien".

El vecino comienza arremetiendo contra los "ciclocarriles ilegales, que son ilegales, lo puedes mirar en YouTube, que lo hicieron en Valencia también". "Son ciclocarriles ilegales que aprovecharon la pandemia para hacerlos ilegalmente», opina en referencia a los que están pintados en la calzada en la cercana Avenida de Manuel Llaneza y en otras arterias de Gijón", cuenta. "Un coche y una moto no puede pisar esos carriles, símplemente pueden pisarlos los ciclos, ese carril que tienes ahí que pone la señal de 30", indica apuntando a carril bici de Manuel Llaneza, opinando lo mismo sobre los ciclocarriles de «las avenidas de Pablo Iglesias y de la Argentina y de La Costa". "Todos esos ciclocarriles son ilegales, lo que pasa es que los defiende la DGT", señala en referencia a la Dirección General de Tráfico, pese a lo cual considera que "no hay artículo para justificar esos carriles; no puede pisarlo un coche ni una moto, exclusivamente ciclos y patinetes", explica que «es eso, por ejemplo» el motivo de su protesta al sol.

A renglón seguido, encadena que "los carriles bus aumentan la contaminación, porque si pones un carril bus en la avenida de la Constitución estás aumentando la contaminación, porque todos los coches no van a desaparecer por arte de magia, esos coches van a ir a un carril simplemente, con lo que va a haber más congestión y más contaminación". "El carril bus sólo se va a usar cinco minutos en cada hora, o ponte que, vale, un cuarto de hora en cada hora y los otros 45 minutos va a estar libre. Son muchas incoherencias. Mientras tanto puedes ver ahí todo lleno de hierba", indica apuntando al césped que hay en las isletas de la cercana parcela de Peritos.

¿Es la movilidad su principal queja? "Movilidad, suciedad, cambian contenedores, con los contenedores nuevos de plástico que han ido a peor que los verdes", en referencia a los de recogida de basuras, dado que los antiguos ya retirados "tenían dos tapas y entraban por los dos lados. Tengo vídeos con esos contenedores por un lado vacío y por otro lleno, sino, fíjese cuando vaya Emulsa a recoger un contenedor, que lo abre previamente y está vacío", sostiene respecto a los nuevos modelos.

A la alcaldesa, Ana González, le reprocha «su movilidad, su postureo, de mandar hace poco desbrozar en Tremañes un prao que estaba inutilizado, era un prao con zarzas y tal. Lo mandó desbrozar, pagó a esa gente para desbrozarlo y encima lo desbrozaron a desbrozadora en vez de meter un tractor, con lo que gastaron más todavía», mientras que han hecho eso, "en la Avenida de Lloreda tienen de pasar camiones y todo baches, con la gente que anda esquivando y por lo tanto metiéndose para los otros carriles".

Su protesta no es continua. Hoy va a estar durante unas horas y «si mañana hace buen día, también». "Pero no tengo horario para esta protesta en contra de la movilidad", remata.