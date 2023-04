La socialista Lara Martínez, a Moriyón: "Que se centre en lo suyo, le falta equipo"

Lara Martínez, número dos de la lista del PSOE y actual gerente de Divertia, pidió ayer a la candidata de Foro, Carmen Moriyón, que se "centre en sus cuestiones" después de que la exalcaldesa lamentara en una entrevista publicada ayer en LA NUEVA ESPAÑA de que "nunca se había encontrado un candidato que no quiere hablar, ni confrontar sobre temas de ciudad", en referencia al aspirante socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro". Martínez invitó a Moriyón "a olvidarse ya de Floro". Y aseguró que a Foro "le falta proyecto y equipo". "Aún no ha sido capaz ni de completar una lista para las próximas elecciones municipales", aseveró.

"Olvídese ya de Floro y céntrese en explicar su proyecto", reclamó la número dos del PSOE ante las palabras de Moriyón. Entre otros asuntos, la candidata de Foro remarcó que las pocas intervenciones de su homólogo socialista, a su juicio, no se producen por su propia iniciativa sino por decisión de la dirección local del PSOE, contra la que cargó con dureza. "Floro conoce Gijón, que no sea capaz (de debatir y exponer sus ideas a los medios) no pasa por mis pensamientos", aseguró la exregidora. A eso también respondió Martínez. "Floro es ante todo una buena persona, honesto y comprometido", indicó. "Floro es un independiente que desde luego no ha venido a la política a convertirse en lo que hoy es ella", aseguró. En la entrevista, Moriyón aseveró también que el "PSOE quiere arrastrarnos a todos en su guerra interna, pero Gijón ha dicho basta". Con esta expresión se refirió a los enfrentamientos entre el gobierno local y la dirección socialista.