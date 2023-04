La alcaldesa de Gijón defendió, tras la movilización del pasado domingo de cerca de 300 vecinos contra la planta de pirólisis en El Musel, que si se lleva a cabo es porque no supone un problema medioambiental: "Esa inversión viene de la oficina de captaciones del Principado, de la Consejería de Industria, tengo claro es que si realmente no se cumpliera con las medidas medioambientales pues no se pondría en Gijón". La alcaldesa también añadió que "el control medioambiental de la ciudad es mayor" y subrayó que han insistido todo el mandato en mejorar esa parcela: "Hay cosas que hace años se podían hacer y hoy afortunadamente no se puede, por eso estamos hasta planteando no fumar en la playa".

Ana González también se refirió ayer a las oposiciones de Emulsa, en las que participaron más de 2.500 aspirantes para 146 plazas de peón. Mostró su rechazo a la forma en la que se llevó a cabo el proceso, con grupos separados de hombres y mujeres. "Es absurdo e irracional", indicó. "Si hubiera sido la presidente del tribunal nunca hubiera sido así. Me ha parecido totalmente absurdo. Hay un mecanismo establecido, de sentido común, que es eso de la A a la G y de la H hasta la última letra del abecedario que funciona fantásticamente", dijo.