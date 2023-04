Foro promete ampliar los accesos a El Muselín y semipeatonalizaciones para sus vías internas

Un plan a cuatro años, con una inversión cercana al millón de euros y que incluye ampliar accesos, peatonalizar vías interiores con plataforma única e instalar contenedores de mercancías decorados con arte urbano para convertir la zona "en un polo que atraiga visitantes". Esas son las líneas maestras del "Plan Muselín", la propuesta estrella de Foro para el barrio ubicado en frente del puerto de El Musel y que ayer presentó a la asociación de vecinos la candidata a la Alcaldía, Carmen Moriyón, así como el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, y Gilberto Villoria, miembro de la lista del partido para las próximas elecciones. "Este plan supone saldar una deuda histórica con los vecinos de un barrio que presenta una situación de abandono indigna con vecinos privados de servicios básicos como ambulancias o camiones de basura", puntualizó Moriyón.

El proyecto de Foro para El Muselín se articula en tres puntos fundamentales y este, a su vez, se enmarca dentro de un plan de actuaciones más grande pensado para impulsar a la zona Oeste de la ciudad. En cuanto al barrio en el que desde hace dos días luce la "pancartona" contra la planta de pirólisis, Foro plantea en primer lugar una mejora general de sus accesos. Esto implica ensanchar los giros de la vía principal de acceso a las viviendas, el camino de Arnao por el que, en la actualidad y debido a su estrechez e inclinación, hay problemas para que accedan los camiones de la basura y otros vehículos. "Hay un problema de accesibilidad evidente", recalcó Martínez Salvador.

El segundo aspecto se centra en mejorar las vías interiores, también muy estrechas y con un firme irregular. Lo que visualiza Foro es una peatonalización general de estas calles de tal forma que haya más espacio para caminar a pie, pero donde se permita el paso de los vehículos particulares. Martínez Salvador habló de "plataforma única". "Es más bonita a nivel estético y funcional para los vecinos", aseveró. Gilberto Villoria recalcó en este punto que también "hay mucho trabajo por hacer" en lo que tiene que ver con la conservación de muros interiores, escaleras y barandillas.

La tercera pata del proyecto es un lavado de cara a la imagen de El Muselín. Para ello, Foro propone sustituir alrededor de medio centenar de edificaciones auxiliares, tales como garajes o trasteros, que se encuentran fuera del plan general de ordenación, por contenedores de mercancías. La formación vinculado a ello convocaría un concurso artístico de tal forma que dichos contenedores pudieran decorarse con arte urbano y teniendo en cuenta la historia portuaria de la zona. "Eso daría interés cultural al barrio y lo convertiría en un polo turístico", recalcó el portavoz municipal forista.

Además de todo esto, Moriyón puso encima de la mesa la posibilidad de incluir a El Muselín en el plan fachadas de barrios degradados. La exalcaldesa, que sentó en la mesa con la vicepresidenta de la asociación, Desiré Fernández, así como otros miembros de la directiva de esta entidad como David Martín, María Suárez y Josefa Pastur, recordó que su primera vinculación con la zona fue en 2011 cuando encargó a la Universidad de Oviedo un estudio geológico en la zona. "Pudimos demostrar que había riesgos de argayos, pero nada más", destacó la candidata en referencia a los riesgos de desprendimientos que pusieron encima de la mesa la posibilidad de hacer desaparecer al barrio. "Si es cierto que en el segundo mandato hay cosas que no hicimos bien. Con la anulación del Plan General de Ordenación descuidamos la atención al barrio", aseguró Moriyón, que volvió a dejar clara que su postura contra la planta de pirólisis es clara. "No es no", llegó a decir.