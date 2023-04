Habla la gijonesa que salvó la vida a una mujer que se cayó al mar en Poniente: "La vi en el agua y no lo dudé"

Salió a correr por la zona de Poniente como otras tantas veces, pero la del pasado lunes no fue una jornada más en las sesiones deportivas de la gijonesa Vanesa Laredo. Justo después de regresar del espigón de la playa, al llegar a la dársena del Acuario, se percató de que había un cuerpo flotando en al agua. "Al principio pensé que no estaba viva, porque no se movía, pero me acerqué y vi que sí, que estaba viva y pidiendo auxilio", relata esta nadadora del equipo Master del Santa Olaya que no dudó en zambullirse en el agua para rescatar a una mujer de 75 años que se había precipitado al mar. Gracias a su intervención, logró salvarle la vida y ahora la afectada se recupera tras su ingreso hospitalario en Jove.

El incidente ocurrió poco después de las cuatro de la tarde. Por la zona penas había nadie, pues en esos momentos soplaba un fuerte viento muy desapacible. "No había casi nadie, pero al volver vi a una mujer que ya estaba llamando a emergencias porque estaba la otra señora en el agua", recuerda Vanesa Laredo, que desde el primer momento buscó la forma de llegar hasta el cuerpo que flotaba en el mar. "Estaba la marea baja y no sabía si podía tirarme, porque no sabía qué calado había. Pero salté la valla y fui por la rampa, nadando hasta ella", recuerda la nadadora. Cuando llegó a la altura de la afectada, lo primero que intentó fue calmarla, para que el rescate no acabase implicando un peligro para ambas, como ocurre en momentos de tensión de la persona en apuros. "La agarré como pude, y logré tranquilizarla para salir nadando otra vez por donde la rampa. Una vez ahí, ya me ayudó otra señora a sacarla del agua", recuerda Vanesa Laredo. Acto seguido ya comenzaron a llegar los equipos de emergencias, tanto servicios sanitarios (que trasladaron al Hospital de Jove a la afectada) como miembros de la Policía Nacional y del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón. Esta nadadora del Santa Olaya nunca se había enfrentado a algo así. Pero, a pesar de ellos, "estaba tranquila, la vi ahí y no dudé". "Tenía claro que no me suponía un peligro y que debía hacerlo. Sabía que siendo consciente de lo que estaba haciendo iba a salir bien", reconoce esta gijonesa que gracias a sus brazadas logró rescatar a la afectada.