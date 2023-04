El jefe de bomberos de Gijón, tras el incendio en Viesques: "Ha costado bastante sofocarlo"

El incendio en un obra en el barrio de Viesques ha provocado una inmensa nube de humo, visible desde varios puntos de la ciudad, que obligó esta mañana a poner en marcha un amplio operativo de emergencias en Gijón, en el que han participando bomberos y agentes de la Policía Local y Nacional. Por el momento se desconocen las causas, pero las dimensiones del fuego han dañado la estructura, que podría ser necesario reforzarla.

El viento expulsó el humo hacia un bloque residencial próximo que fue desalojado. Han sido los agentes los encargados de llamar a estas viviendas para desalojar a los vecinos por precaución dada la dimensión del incidente ocurrido. Algo que no ha sido necesario en el resto de bloques cercanos, fuera de peligro y del alcance del humo. Hasta dos camiones cisterna han trabajado en la zona para sofocar las llamas de un incendio que se originó sobre las 11.30 horas. Ambos volvieron a la base hacia las 13.00 horas. No hubo heridos, pues los trabajadores de la obra pudieron salir en cuanto vieron las llamas. Se encontraban en la azotea, alejados del fuego desatado en el sótano. También en el colegio Montedeva (muy cerca del parque Fluvial) tomaron la decisión de que todos sus alumnos permaneciesen en el interior de las aulas. "Por precaución hemos suspendido los recreos y hemos cerrado ventanas, aunque no nos ha llegado el humo", señalan desde el centro.

Los bomberos lograron controlar el incendio y sofocar los últimos pequeños focos. Pero ahora, explican, revisarán la estructura para ver de qué manera ha afectado a la construcción. El jefe del servicio de bomberos, Pablo Ferrío, ha indicado que el incendio se originó en la planta del semisótano al combustionar un material aislante que se iba a utilizar en la cubierta, unos 1.500 metros cuadrados de poliestileno extruido, que "tiene una carga de fugo elevada". "Ha costado bastante sofocarlo, pero ya está controlado. Estamos haciendo una valoración interna porque parece que ha habido daños estructurales de cierta consideración y, si son necesarias, se llevarán a cabo labores de apuntalamiento". En ese sentido, ha explicado que aún no es seguro entrar hasta que los bomberos accedan con un equipo de respiración para hacer las correspondientes evaluaciones, ya que el ambiente es peligroso. "Cuando las condiciones mejoren ya será dirección de obra las que tomen las medidas oportunas para apuntalarlo", remarcó Ferrío, quien confirmó que no se produjeron heridos.

"El fuerte viento dificultó la extinción. El origen es desconocido, no sabemos si pudo ser una chispa o una colilla. Afortunadamente, al menos el viento expulsó el fuego hace zonas no habitadas", ha desgranado. El operativo ha contado con la participación de once efectivos del parque. En total, hasta el lugar se ha traslado un camión de primera salida, una autoescalera y dos camiones cisterna. Al menos, se han usado más de diez mil litros de agua por la "voracidad del fuego". Pasadas la una de la tarde, todos ellos regresaron al parque.