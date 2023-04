Un incendio desata las alarmas en Viesques y provoca daños en un edificio en obras

Una voluminosa humareda tiñó de un color negro intenso parte del cielo azul de Gijón en una jornada primaveral. Eran las once y media de la mañana y muchos gijoneses miraron alarmados la oscura nube que procedía de la zona de la Coria, en el barrio de Viesques, visible desde numerosos puntos del concejo. Era evidente que en algún lugar se había desatado un fuego muy importante. Ocurrió en el residencial Prado de la Coria (entre la avenida de los Oscos y la calle Concejo Cangas de Narcea), donde las llamas aparecieron en el bloque de viviendas en construcción, el número cinco, mientras una veintena de trabajadores se encontraban manos a la obra. No hubo heridos, pero el fuego causó "daños estructurales de cierta consideración" que, según adelantó el jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Pablo Ferrío, podrían obligar a la promotora a apuntalar y asegurar la estructura.

Un amplio operativo de los servicios de emergencias se desplegó al instante. Por motivos que se desconocen, un material aislante que se iba a instalar en la cubierta, unos 1.500 metros cuadrados de poliestileno extruido con "una carga de fuego elevada", combustionó en la planta del semisótano, según explicó el jefe del servicio de Bomberos. "Era imposible apagarlo; las llamas tenían por lo menos tres metros de altura", reconocían los trabajadores de la obra, aproximadamente una veintena, que fueron desalojados de inmediato. Afortunadamente, se encontraban en la azotea, por lo que nadie se encontraba cerca de la zona donde se desató el fuego.

El operativo contó con la participación de once efectivos del parque de Roces, además de varias patrullas de la Policía Nacional y Local. En total, hasta el lugar se trasladaron un camión de primera salida, una autoescalera y dos camiones cisterna. Al menos, se usaron más de diez mil litros de agua por la "voracidad del fuego". Mientras los bomberos trataban de controlar el fuego, algo que se consiguió hacia las doce de la mañana, los policías desalojaron el número 1 de la urbanización llamando a las puertas de los vecinos. Este edificio era el único de los tres ya habitado, debido a que el viento expulsaba el humo en esa dirección. El número 3, el más expuesto al humo del incendio, se encuentra prácticamente terminado, pero aún no se han entregado las llaves a los futuros inquilinos. En cambio, los bloques de las calles perpendiculares, no fueron desalojadas. Sus propietarios se limitaron a cerrar las ventanas para evitar el humo, con un intenso olor a plástico quemado.

Decenas de curiosos, mezclados con los desalojados, se agolparon alrededor para observar el operativo. Incluso algunos de ellos optaron por ponerse una mascarilla quirúrgica para evitar respirar el humo del plástico. Las imágenes del fuego, sobre todo desde diferentes puntos de la ciudad, circularon con rapidez por redes sociales y aplicaciones de mensajería. En el colegio Montedeva, muy cercano al parque Fluvial, tomaron la decisión de que todos sus alumnos permaneciesen en el interior de las aulas. Una vez controladas las llamas, tocó extinguir los focos puntuales que se producían derivados de la carga calórica. Además, el viento ayudó a que se avivara el fuego. "Ha costado bastante sofocarlo, sobre todo por el aire", señaló Ferrío cuando las unidades regresaron al parque hacia la una de la tarde, dejando tan solo un retén al frente. En ese sentido, explicó que no era seguro acceder a la obra hasta que los bomberos accediesen con un equipo de respiración para hacer las correspondientes evaluaciones.

"Cuando las condiciones mejoren, la dirección de obra tomará las medidas oportunas de seguridad", remarcó el jefe de Bomberos. Según las fuentes consultadas por este periódico de la promotora que desarrolla la urbanización, los principales responsables acudieron a la obra a primera hora de la tarde para conocer el estado de la estructura. Gran parte del material ha quedado "hecho polvo" y los pilares de un lateral del inmueble completamente ennegrecidos, "algo principalmente estético". "Lo importante es que nadie haya resultado herido", deslizaron las mismas fuentes. A encargados y trabajadores se les instó a no ingresar en las instalaciones hasta que personal capacitado no realice una valoración del edificio.

La gran humareda lleva al desalojo de varios vecinos: "Fue un susto algo fuera de lo común"

Pese a que no hubo que lamentar heridos, los vecinos de la zona del incendio pasaron un buen susto durante la mañana de ayer. Los avisos de la Policía y de los propios residentes permitieron desocupar las viviendas cercanas al suceso, que congregó a decenas de personas para ver la evolución de la extinción del fuego. "Picó la Policía en casa para decir que había que desalojar, entiendo que por el humo", afirmó Alejandro Martínez, residente en el bloque más afectado por la dirección del viento. En los instantes posteriores al incidente, Martínez paseaba por las inmediaciones a la espera de si podía regresar a su domicilio. "En principio dicen está todo controlado ya", comentaba, confiado en que los momentos que tuviera que pasar en la calle no fueran muy duraderos.

"Había mucho humo", aseguró Covadonga Jiménez, que no se hallaba en casa cuando ocurrió todo. "Estaba en la oficina, me avisaron y vine volando para sacar a las perras, que las tenía dentro", detalló Jiménez. "Estaba todo muy negro, la gente decía que parecía que se hubiera hecho de noche de repente", contó la vecina de Viesques, que subrayó que era la primera vez que acontecía un problema de esta índole en la obra. Nada similar había sucedido en el año que lleva residiendo en la zona.

En el edificio contiguo, en la calle Concejo de Cangas del Narcea, reside Luis Remis, que tampoco se encontraba en el inmueble al producirse las llamas. "Estaba trabajando y cuando vi la humareda pensé que era cerca de mi casa", apuntó Remis, que incidió en que nadie le comunicó nada sobre la necesidad de abandonar el edificio. Respondía al hecho de que la trayectoria del humo no se orientaba hacia allí. "Ha sido un susto porque fue algo fuera de lo común", confirmó Luis Remis, que quitó su coche de la zona al percatarse de la espectacularidad del incendio.

"Pensaba que eran nubes, que el día se estaba nublando, pero cuando me asomé vi que era un humo negro enorme. De hecho, grabé un vídeo", indicó Verónica Zamora, que vive en el ático del bloque hacia el que el viento dirigía la humareda. "Estoy un poco nerviosa", admitía Zamora minutos después del incidente. "Al garaje no se podía ni bajar", señaló. "Llamé a mi marido porque ya se empezaba a meter el humo dentro de la casa", aseveró Zamora.

Su marido, Aarón Palomino, no estaba en casa, por lo que acudió raudo tras el aviso. Ambos se apresuraron a recoger a sus mascotas y huir del potencial peligro que podía ocasionar la alta carga calórica. "La humareda que hay en el garaje es muy importante. Si alguien permanece quince segundos allí, probablemente se desmaye o fallezca. No sabemos cómo podrá estar cuando se abran las puertas por el humo tóxico y no creo que se puede disipar por sí mismo en poco tiempo", manifestó Palomino, que ensalzó la cooperación entre vecinos para que todos estuvieran informados de lo ocurrido. "Solo falta esperar", resaltaba en alusión a la vuelta de los residentes a sus respectivas viviendas.

Mariano de la Cruz se encargó de advertir a los vecinos de varios portales. "Piqué a los timbres y los que contestaron salieron. Cuando nos dimos cuenta ya estaban todos aquí: bomberos, Policía...", remarcó. "Parece ser que se incendió el material inflamable de la obra", sostuvo Agustín Fraile, que no dudó en preguntar sobre lo que había pasado. "Vinieron muy rápido", recalcó en relación a los agentes policiales y a los bomberos. Varios grupos de vecinos se reunían para comentar el incidente, sin perder de vista el operativo que trataba de poner fin a las llamas y, por ende, a un rato de susto e incertidumbre en el vecindario.

El humo, a pesar de su gran grado de expansión que lo hacía visible desde muchas partes de la ciudad, no llegó al colegio Montedeva. No obstante, el centro, antes de se agravaran las cosas, optó por la precaución para evitar males mayores. "Como medida preventiva, decidimos cerrar las ventanas y suspender los recreos en el exterior hasta saber más", señaló su director, Miguel Marcos, en una jornada matinal con un fuerte sobresalto para el barrio de Viesques. Eso sí, sin consecuencias personales.