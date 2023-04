Un acto con motivo de la 36ª Edición del Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de calidad número uno de Europa, celebrada en IFEMA (Madrid), ha servido para designar también al mejor restaurante de España bajo el criterio de la revista “Club Gourmets”. Y el reconocimiento de este año ha sido para el Kraken ArtFood, el restaurante situado en el Bioparc Acuario de Gijón. “Este premio confirma que seguimos avanzando en buena dirección y que los paladares más exigentes del país avalan nuestro buen hacer. Todo el equipo del restaurante está muy emocionado y agradecido ya que nos enorgullece que se reconozca nuestro esfuerzo y nos anima a seguir trabajando duro para mejorar cada día”, valoró ayer Alejandro Beneit, director del restaurante Kraken y del Acuario de Gijón.

Junto al restaurante gijonés también se han fallado otros premios. “Mejor Chef”, Pablo Vega, Restaurante Ménade (Vélez, Málaga); “Mejor Jefe de Sala” (ex aequo) Cristina Socorro, Restaurante La Antxoeta Arg (Málaga) y Cristina Díaz, Restaurante Maralba (Almansa, Albacete); “Mejor Sumiller” Agustín Trapero, Four Seasons Hotel (Madrid); “Mejor Tienda” Quesería Cultivo (Madrid); “Mejor Hotel” Mandarin Oriental Ritz (Madrid); “Mejor Producto” Ginebra Cannagin Premium (Córdoba); “Mejor Medio de Comunicación” La Gaceta del Vino; “Mejor Organismo o Institución” Sabor a Málaga; “Mejor Libro” El Arte del Maridaje de Javier Campo Gonzáles (Ed. Círculo Rojo); “Reconocimiento Extraordinario” Martín Berasategui; y “Homenaje” a Félix Paniego (In Memoriam) de Hotel Echaurren Relais & Châteaux (Ezcaray, La Rioja) y Eusebio e Hilario Arbelaitz de Restaurante Zuberoa (Oyarzun, Guipúzcoa).

El sistema de elección para estos premios se lleva a cabo a través de los lectores de la revista. Son quienes eligen a los establecimientos y los profesionales más destacados del sector, reconociendo su aportación a la gastronomía y enología nacional. La revista es una publicación independiente impresa y online dedicada a la gastronomía, el vino y los viajes, desde 1976.