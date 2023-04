Foro Asturias plantea la creación de un consorcio entre el Ayuntamiento de Gijón y los dos propietarios de los terrenos de Naval Gijón (la Autoridad Portuaria y Pymar) para desarrollar el proyecto que planteó durante el último mandato de Carmen Moriyón como alcaldesa, con un área empresarial, una zona lúdico deportiva y un campus del mar, además de una pasarela sobre el dique de Naval Gijón, como recurso turístico. Ahora, el desarrollo de ese área no tiene los obstáculos jurídicos que entonces, después de que los tribunales hayan rechazado definitivamente el recurso presentado por Pymar para recalificar los terrenos como residenciales.

La candidata de Foro a la Alcaldía, Carmen Moriyón, acompañada por otros miembros de la lista municipal y por el candidato autonómico, Adrián Pumares, presentaron en la tarde de ayer su proyecto para los terrenos de Naval Gijón en una visita a la empresa Neoalgae, en el polígono de Lloreda, ejemplo de compañía gijonesa de la economía azul. Moriyón explica que en ese consorcio que plantean podría ser asumible que no se incorporara Pymar, como organismo privado que es, pero considera inexcusable la implicación de la Autoridad Portuaria, dado que participar en la transformación del antiguo astillero en un área de industrias limpias, educación universitaria y de paseo y disfrute para los ciudadanos sería "la verdadera reconciliación del Puerto con la ciudad".

A juicio de Foro, el convenio de normalización financiera (con Puertos del Estado) que obliga a la Autoridad Portuaria de Gijón a desprenderse de los activos que no son estrictamente necesarios para la actividad portuaria para destinar esos recursos a amortizar el préstamo para la obra de ampliación de El Musel, no sería a estas alturas un obstáculo, al haber cambiado las circunstancias respecto a cuando se suscribió aquel convenio. "Es perfectamente viable, jurídicamente, para la Autoridad Portuaria el involucrarse en este proyecto que consideramos imprescindible", señaló el portavoz municipal y número dos de la candidatura, Jesús Martínez Salvador. Moriyón, por su parte, agregó que "llegó la hora de que el Puerto deje de dar la espalda a la ciudad, lo digo alto y claro; Gijón quiere a su Puerto y el Puerto tiene que querer a la ciudad y hay que hacer gestos y le debemos mucho a la zona Oeste que es la que soportó el desarrollo industrial todos estos años y llegó el momento de involucrarnos todos", señaló Moriyón, recalcando que "otros puertos en otras ciudades se involucran" en desarrollos urbanos, poniendo como ejemplo al puerto de La Coruña. "Llegó la hora de que el Puerto deje de dar la espalda a la ciudad, agregó".

La propuesta forista es constituir el consorcio retasando el valor de los terrenos, que ahora sería sensiblemente inferior a cuando presentaron el proyecto en su último mandato, según las estimaciones de Martínez Salvador. Luego, la gestión planteada sería similar a la que se propone para el desarrollo de la ampliación del Parque Tecnológico en La Pecuaria: el consorcio no sólo urbanizaría los terrenos sino que también promovería la construcción de los edificios para su venta o alquiler, agregó el edil forista. En cuanto a las facultades que podría acoger el Campus del Mar, Foro plantea que sean las de Marina Civil y Biología. El proyecto también incluye, además de un paseo peatonal junto al mar, una pasarela sobre el dique de Naval Gijón.

Moriyón recordó que "todos los partidos que nos presentamos a las elecciones apoyamos, por lo que creemos que eso hace que sea un proyecto de ciudad que merece la pena pelear por ello", señaló respecto al desarrollo de un polo económico en Naval Gijón que, además, tenga zonas de esparcimiento para la ciudadanía.

La cuestión, por tanto, no es tanto qué se plantea para la zona, sobre lo que hay un cierto consenso, sino el "cómo" llevarlo a cabo en un solar cuya parcela más grande es del Puerto y la menor de Pymar. Fue María Mitre, miembro de la candidatura, quien señaló que es precisamente la fórmula para desarrollar la zona lo que diferencia a Foro. "Pensamos que la Autoridad Portuaria tiene que participar y, también, Pymar; es una manera de que toda la financiación no salga del Ayuntamiento". Moriyón insistió en esa idea: "la participación de Pymar pudiera ser que no fuera posible, se podría asumir y lo entenderíamos, pero el Puerto no, porque el Puerto y la ciudad son lo mismo. Al Puerto tenemos que pedirle que se involucre". Además, la exalcaldesa resaltó que la actuación en Naval Gijón tendrá que liderar "la regeneración, la renovación y la modernización de toda la zona oeste", además siendo colindante al "solarón" para el que Foro propone un desarrollo como espacio verde.