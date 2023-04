La viceconsejera de Medio Ambiente del Principado, Nieves Roqueñí, señaló ayer que los técnicos de la consejería están analizando el proyecto de Preco para instalar una planta de pirólisis en El Musel "como cualquier otro", a la vez que en el estado actual de tramitación declinó pronunciarse respecto al mismo: "a priori no se puede tener una opinión de algo sin evaluarlo". "Digamos que hay que cumplir la legislación, y la legislación de evaluación del impacto ambiental es muy garantista y la legislación de la ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación es tremendamente exigente con los límites de emisión y todos los parámetros de una instalación que se instale en cualquier sitio", expuso Roqueñí, agregando que animaba "a todo el mundo" a alegar cuando el proyecto salga a información pública. Sus palabras fueron tras la reunión que mantuvo con el candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", la número dos de la candidatura, Lara Martínez; los representantes vecinales Manuel Cañete y José Luis Rodríguez Peón y los de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón, Ana Isabel González y Santiago Martín.

El Principado ha ido solicitando información complementaria a la empresa. "El último requerimiento a la empresa se hizo la semana pasada" y una vez que la consejería la reciba y analice, se procederá al trámite de información pública del proyecto, trámite "que es largo, porque en estos proyectos con alta preocupación social siempre se reciben muchas alegaciones y va a ser un expediente difícil y largo de evaluar. Estamos hablando de meses", señala Roqueñí.

De momento, insistió, el Principado está recopilando "documentación técnica para hacer la evaluación con plenas garantías, porque es un proyecto complejo desde el punto de vista técnico. Y los técnicos deben tener todos los detalles, la información y modelos de dispersión de contaminantes, modelos de ruidos... de todos los elementos que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente y la salud en una zona que para nosotros es especialmente sensible como es la zona Oeste de Gijón". Hasta que no tenga esa documentación, el Principado no sacará el proyecto a información pública de la evaluación de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada, que deberá superar Preco para abrir su planta en El Musel.

En la reunión, todos mostraron a Roqueñí el rechazo a la planta de Preco. Floro indicó tras el encuentro que "hemos dejado claro cuál es el modelo de ciudad que queremos y coincide con el de la Federación de Asociaciones de Vecinos". Lara Martínez añadió que "defendemos un modelo de industria en el que no tienen espacio proyectos potencialmente contaminantes", considerando que "es responsabilidad de todos reconducir y reorientar el modelo industrial de Gijón y en eso estamos trabajando a partir de esta primera reunión, a la que seguirán muchas".

La candidata a la alcaldía del PP, Ángela Pumariega, por su parte, pidió ayer "oír las explicaciones de Preco sobre las condiciones de su proyecto para El Musel y esperar a ver el cumplimiento de los trámites que la propuesta empresarial tiene que pasar en el Principado antes de tomar una decisión" acusando de engañar a los gijoneses a quienes "hacen malabares electoralistas con este asunto".