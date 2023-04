Frente común de toda la corporación para exigir ya la licitación del vial de Jove ante "la pasividad" del Ministerio

Unidad total por el vial de Jove. Todos los grupos políticos de la actual corporación municipal, tanto los del gobierno de PSOE e Izquierda Unidad, como los de la oposición (Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP y Vox), han apoyado esta mañana una nueva declaración institucional ante los reiterados retrasos que está sufriendo la licitación de la obra. En concreto, se exige a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que reciba “de forma inmediata” a una representación del Consejo Social de Gijón y, además, a que se publique la licitación de la obra del vial antes del próximo 28 de mayo, fecha en la que tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas.

La de este jueves no es la primera declaración institucional con el vial de Jove como argumento. El 21 de octubre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó la misma declaración “señalando que considera el vial de Jove como una infraestructura absolutamente imprescindible para reducir la contaminación, tanto atmosférica como acústica, en la zona oeste de la ciudad, reclamando que el Puerto de El Musel tenga unos accesos propios de este siglo”.

Ese mismo año, el 9 de diciembre, se reunió el Consejo Social de la ciudad, que comparte estos objetivos, hizo suya la declaración aprobada por el Pleno de la Corporación y solicitó una reunión a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que a día de hoy no se ha producido. “Ante la falta de respuesta de la Ministra y la pasividad que muestra hacia la problemática de nuestra ciudad, se aprueba la presente declaración institucional”, explica el texto ratificado hoy en el Pleno.

Recientemente, la alcaldesa, la socialista Ana González, criticó la falta de pasos hacia adelante desde el Ministerio. Desveló sus conversaciones al respecto con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores, que le respondió "que él está de mano de la Ministra y que el compromiso existe, pero no me concreta fechas y yo le pido la concreción". Además, la regidora llegó a enviar una dura carta a la Ministra que no tuvo respuesta.