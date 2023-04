El Jacinto Benavente más lector

La pequeña Adriana Paíno agarraba ayer con fuerza el libro "El diario de Greg". Lo hacía en el colegio Jacinto Benavente, en una tarde literaria en la que un sol de justicia presidía la primera feria del libro del centro. Durante el último mes, el alumnado y la comunidad educativa se ha volcado en una iniciativa con doble propósito: fomentar la lectura y recaudar fondos para el viaje de estudios de sexto de primaria y para la "week camp" de cuarto. Se donaron libros, se catalogaron por edades y ayer se pusieron a la venta en varias mesas a precios entre uno y cinco euros. Eran muchos de los alumnos de cuarto y sexto los que ejercían como vendedores excepcionales. "A los críos les ha enganchado, están encantados", aseguró Elizabet Rodríguez, directora de este colegio ubicado en Vega.

"He probado con un cómic y me gustó", apuntaba Lola Vázquez, alumna de tercero, al igual que Paíno. "Ha sido muy divertida", comentaba Vázquez respecto a la actividad escolar, que esperan repetir el próximo curso. A Nadia Pereira, de sexto, le tocó ayer el papel de vendedora de libros dirigidos a niños de tres a seis años. "Estamos recaudando bastante", señaló Pereira, que celebra este tipo de proyectos. "Se hacen ahora y luego en el instituto seguramente no nos dejen", apuntó. "Para lo que creíamos que sería, está yendo muy bien", festejaba Adán Ouro, sin nervio alguno mientras mostraba la "mercancía" a los interesados.

Valeria Puente y Paola Ortega, ambas de sexto, no se separaban la una de la otra. "Esperamos a que la gente venga y eche un ojo, aunque quizás en este puesto se venda menos por la edad de los libros", lamentaba Puente, que quiere aprovechar al máximo la cita, ya que el año que viene no seguirá en el colegio. Daniel Mantilla, profesor, fue uno de los que estuvo al pie del cañón en el proyecto. "Es un día cultural con el libro como protagonista", sentenció. Esta tarde, nuevamente de 17.00 a 19.00 horas, otra jornada de feria literaria en el Jacinto Benavente, donde el afán recaudatorio no va exento del impulso de la lectura entre el alumnado del centro.