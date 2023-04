La concejala Laura Hurlé renuncia a repetir como número 2 de Vox

La actual concejala de Vox, Laura Hurlé, ha renunciado a la propuesta de repetir como número dos de la candidatura a la Alcaldía que encabeza Sara Álvarez Rouco. "Para trabajar a gusto debo sentirme cómoda con las personas y que las personas se sientan cómodas conmigo. Yo aposté por una continuidad y Vox apostó por otro camino", explicó ayer la representante de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento. Eso sí, Hurlé asegura que seguirá militando en el partido, "ayudando y trabajando desde la base; solo espero que siga creciendo".

La decisión de Hurlé no es la primera negativa en los últimos meses. De hecho, la actual edil renunció a ser la cabeza de lista electoral porque quería seguir con su trabajo. "No se debe compaginar la portavocía de un grupo municipal, ni aunque estés en la oposición, con otras labores, porque exige una dedicación por respeto a los ciudadanos", argumento. Ahora, también ha dicho no a continuar en la primera línea.

Esta decisión se suma a la amplia lista de tensiones en la agrupación local. Primero, la dimisión de su coordinadora, María Muñiz, y después los reproches del actual portavoz, Eladio de la Concha, por no contar con él para repetir en la lista. Por el momento, falta que Vox complete la plancha electoral.

La candidata, Sara Álvarez Rouco, mantiene su actividad de cara a las elecciones. Ayer criticó a la Alcaldesa. "Es sorprendente, tan activa para dejarnos hipotecas a los gijoneses más allá de su mandato sin consenso alguno, dé ahora un paso atrás con el proyecto de El Molinón y deje el desgaste para la próxima Corporación".