El decálogo de Carmen Moriyón, candidata de Foro a la Alcaldía de Gijón: Soterramiento del Muro, agilidad burocrática y un "solarón" verde

Carmen Moriyón, presidenta de Foro Asturias, es la candidata de su formación a la Alcaldía de Gijón. La cirujana y regidora entre 2011 y 2019 regresa a la primera línea de la política local con un equipo que conjuga experiencia con caras nuevas. A continuación, expone los diez puntos fundamentales de su programa electoral. Lo hace, como los candidatos del resto de partidos, por escrito.

1 Reforma del Muro de San Lorenzo. El Muro es la joya de la ciudad tanto para los gijoneses como para aquellos que nos visitan. Bajo un presupuesto y unas necesidades técnicas perfectamente asumibles, entendemos que el soterramiento del tráfico es la forma de, sin perjudicar a nadie, situarlo al nivel de otros paseos marítimos de referencia. Con un aparcamiento subterráneo y un crecimiento significativo de espacio y usos en superficie para los peatones, es una reforma lógica que ya no puede esperar más.

2 Lucha contra la contaminación. La contaminación en Gijón, con especial incidencia en la zona oeste, es, sin lugar a duda, uno de los temas que más me preocupa. Un problema que está afectando a la salud de los gijoneses y que precisa de respuestas urgentes. Por eso, me he comprometido a crear un área de Salud Vecinal, cuyas competencias asumiré personalmente, para estar del lado de los vecinos a la hora de reclamar, de forma firme y sin vencernos a presiones partidistas, la puesta en marcha de las infraestructuras pendientes y el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

3 Movilidad lógica. Históricamente, Gijón nunca ha tenido problemas de tráfico. Ha sido únicamente durante estos cuatro años cuando la ideología del PSOE y su afán de gobernar por decreto ha puesto la ciudad patas arriba. Por eso, en caso de gobernar, iniciaremos la tramitación de una nueva ordenanza y de un nuevo Plan de Movilidad, buscando opciones de consenso en las que nadie se vea perjudicado y adaptándonos a las nuevas realidades de una forma lógica. Y, por supuesto, todo vehículo que pase la ITV y que esté al corriente de la viñeta (IVTM) podrá circular por Gijón en igualdad de condiciones.

4 Tramitación rápida y eficiente. Si Gijón quiere ser una referencia, no puede seguir permitiendo la pérdida de inversiones y empresas por un atasco histórico en la concesión de licencias. Para ello, proponemos el Plan para la Unificación de Normativa y Organización (UNO), un giro de 180 grados en pos de una mayor eficiencia que pasa por la integración de todos los técnicos en un mismo servicio, la contratación de más personal y la recuperación de la cita presencial.

5 Calidad de las playas. Los tres arenales urbanos de Gijón reúnen todas las condiciones para convertirse en los mejores del país. Solo hace falta prestarles la atención necesaria. Desde Foro, hemos elaborado el Plan para la Calidad de las Playas, que compromete cobertura de salvamento durante todo el año en los tres arenales, la creación de un club municipal de deportes acuáticos, duchas, perchas y lavapiés en todas las escaleras y la integración de las nuevas tecnologías.

6 Servicios Sociales y empleo. Es necesaria la coordinación de ambas áreas para que toda ayuda social venga acompañada de una derivación real y obligatoria a los servicios de empleo. Unificaremos en una sola solicitud y expediente todas las ayudas económicas municipales, reduciendo los trámites de los solicitantes y ganando en eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. En la medida de lo posible, buscaremos que las ayudas sociales reviertan en el comercio de la ciudad.

7 Plan azul. Entendemos los terrenos de Naval Gijón como el motor de la modernización y la dinamización que la ciudad le debe a la zona oeste. Por ello, nuestro Plan Azul proyecta la creación de un polo de innovación de referencia que incluya un campus del Mar, una zona dotacional de carácter lúdico-deportivo y un espacio que debe estar ligado a empresas dedicadas a la economía azul.

8 Infraestructuras y obras públicas. Estamos a favor de que se realicen obras de embellecimiento y mejora en Gijón, como pueden ser las peatonalizaciones o la creación de espacios verdes. Eso sí, con criterio y sin generar problemas a vecinos y comerciantes. El soterramiento del tráfico en el Muro que proponemos es el ejemplo de una infraestructura donde caben todos: peatones, conductores, vecinos y comerciantes.

9 Plan "Solarón". Una vez la estación que generó consenso se ha trasladado a otra zona de la ciudad, creemos que el "solarón" ofrece unas condiciones únicas para convertirse en una zona verde que cosa la ciudad desde el Centro hasta La Calzada, un balón de oxígeno para los gijoneses y un espacio donde tienen cabida desde parques infantiles a instalaciones deportivas o edificios de uso municipal. Es la forma de devolver a Gijón veinte largos años de espera sin acometer las inversiones previstas.

10 Empresas. La articulación de herramientas de apoyo a la creación de empresas y la captación de inversiones es esencial, como también lo es el desarrollo urbanístico del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Para favorecer ese crecimiento empresarial, desde Foro nos comprometemos a poner en marcha un paquete de diez millones de euros destinado a impulsar instrumentos de apoyo empresarial reembolsables durante el mandato 2023-2027.