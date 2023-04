La estatua de Arturo Fernández mira ya a la próxima Corporación

"Se merece una estatua, tener solo el palco en el Jovellanos como reconocimiento no es suficiente. Es como si se pone solo un asiento para homenajear a Quini en El Molinón". Juan García es uno de los directivos de "Gijón Participa", la plataforma sociocultural que cada día suma nuevos apoyos en su recogida de firmas para colocar una estatua del actor frente al teatro Jovellanos. Ya han superado las 30.000 y ahora los siguientes pasos serán trasladarlas al Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, para tramitar la autorización del espacio público para poder instaurar esa estatua, y reunirse con los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento para saber si "en caso de gobernar" apoyarán o no la estatua. "Es el mayor embajador de la ciudad, es algo justo", relata Juan Carnicero, otro de los impulsores.

Calculan los promotores que el coste de la estatua será de entre 70.000 y 90.000 euros, a lo que habría que sumar otra cantidad económica más hasta llegar a los 130.000, en caso que desde el Consistorio no les faciliten un banco, que sería donde estaría sentada la estatua, enfrente del teatro. "Sería un gran photocall, un punto de referencia turístico para que la gente visite y se saque una foto", destaca Juan Carnicero, que ahonda también en el hecho de que se financiaría con suscripción popular. "Nunca cobró caché cuando vino, siempre sus ganancias eran por la taquilla. Su familia ha dejado claro que no quiere un euro de las arcas públicas. Lo único que necesitamos es el permiso. Porque ya tenemos importantes firmas nacionales dispuestas a dar su ayuda", añade.

"Sería una forma estupenda de devolverle de alguna forma ese amor a Gijón que transmitió durante toda su carrera. Es un auténtico baluarte de la ciudad", explica José Luis Villar, otro de los impulsores en 2019 de "Gijón Participa", junto a José Antonio Migoya, Alberto Estrada, Janel Cuesta y Juan Ansedes.

En un encuentro simbólico frente al teatro Jovellanos ayer por la tarde, algunos políticos también trasladaron su respaldo a la iniciativa. Como Teresa Sánchez, asesora del PP en materia de cultura y exdirectora del teatro Jovellanos. "Siempre venía en Semana Grande y llenaba el teatro. En todas sus giras transmitía su pasión por Gijón. Seguro que sería algo muy visitado, como la estatua de Lorca frente al Teatro español", comentó. También trasladaron su apoyo Eladio de la Concha, edil de Vox; y Alberto López-Asenjo, concejal no adscrito. "Era una figura emblemática y se merece esta estatua, que será un lugar de culto prácticamente. No debe prevalecer el sectarismo político, cuando no costará nada a las arcas municipales", afirmó el primero. "Es un referente y hay que reconocerle ese vínculo a Gijón, porque como empresario del teatro siempre estuvo volcado con su ciudad", apuntó el segundo.