Uno de los hijos de Quini se suma a la candidatura de Pepín Braña a la Alcaldía de Gijón

José María Suárez Braña, Pepín, acaba de cerrar la candidatura con la que optará a la Alcaldía. Una lista compuesta por "gente íntegra de Gijón" en la que figuran uno de los hijos de Enrique Castro Quini, Jorge; los dos hijos de Marcel Sabou, Mario y Alejandro; y Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo Covadonga. "No sé qué ideología, ni qué estudios ni qué trabajos tienen los que me acompañan. Todo eso les he dicho que lo dejen en su mesita de noche, que aquí vamos por Gijón", señaló ayer Pepín Braña después de su visita al Club de Natación Santa Olaya con miembros de su candidatura.

En la lista arropan al expresidente de Aficiones Unidas (por orden) Rosa Gómez Muñoz, José Fernando Rodríguez, Álvarez, Montse Conesa Alvargonzález, René Frechilla Díaz, Pedro Kimber Kemper, Carmen Marmolejo Torres, Walter Mario Larrosa Larrosa, José Luis García Fernández, Paula Álvarez Álvarez, Adrián García Neo, María del Carmen Llorca Corujo, Jorge de Castro Cañada, Adanelis Álvarez Morales, Javier Lastra Fernández, Encarnación Gómez Muñoz, Juan Eloy González Buria, Andrea Iglesias Gómez, Alejandro Sabou Popescu, Rubén Nicieza Álvarez, Manuel Quiroga García, Aurelio Fierro Santos, Concepción Rodríguez Mauriz, Mario Sabou Popescu, María Carmen Hilario Sesmilo, Jaime Rodríguez Conde y Carmen Martínez Gómez. Como suplentes van Lisardo Argüelles Rodríguez, Ana María Viña Fernández y Luis González Cabrera. En palabras de Pepín Braña toda su candidatura tiene claro que "seremos empleados de los ciudadanos; porque los políticos de ahora se creen los dueños de todo y los que mandan sobre el ciudadano". También tuvo palabras ayer de elogio al Santa Olaya por "su gran labor" durante un recorrido por las instalaciones acompañado por el presidente de la entidad, Enrique Plaza. "No venimos a prometer nada. Ahora todos los demás candidatos parece que se presentan a salir de Rey Mago en la Cabalgata, porque saben que al final los Reyes Magos prometen muchos regalos, pero que son los padres quienes se los tienen que comprar a los niños. Es decir, prometen lo que al final va a pagar el pueblo".