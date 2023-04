«Una puerta abierta para iniciar el camino a la necesaria separación entre los poderes del Estado y las creencias de las personas o grupos» y «un paso importante para hacer de Gijón una ciudad abierta y respetuosa con la libertad de conciencia de toda su ciudadanía. Así recibía Asturias Laica, representada en la Casa Consistorial por Luis Fernández y José Luis Iglesias, la aprobación en el Pleno del reglamento de laicidad gracias a los votos de la bancada de la izquierda con PSOE, Podemos-Equo e IU.

Los partidos de la derecha votaron contra un reglamento que consideran «innecesario, sectario, que crea problemas donde no los hay y que los gijoneses no demandan más allá de una minoría social». Se trata de «garantizar la libertad de las personas y que el Ayuntamiento como institución no ejerza ninguna injerencia, ni negativa ni positiva, sobre las confesiones religiosas», concretó la portavoz socialista Marina Pineda. El reglamento fue motivo de dos iniciativas: la de su aprobación y una pregunta de Foro.

En ambas participó Ana González. En la primera para afear al edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, su mención a la presencia de la Alcaldesa en una fiesta en la parroquia de Jove; «Fui a una subasta, y me tocaron unas morcillas. Y sí tengo amigos párrocos con los que quedo a cenar y comer. A eso, no a otras cosas. Espero respeto a mi vida privada». Fue en la respuesta a la forista Montserrat López Moro donde la Alcaldesa defendió una aprobación «que tocaba y que llevábamos en el compromiso con IU» y asumió las palabras del candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez «Floro» mostrándose favorable a ir a la bendición de las aguas: «La gente tiene que ser sincera y decir lo que cree».

El Pleno fija el rechazo a la planta de pirólisis con el apoyo del gobierno

Una de cal y otra de arena para la iniciativa plenaria con la que Podemos-Equo quería cerrar etapa reivindicando un «Xixón con calidad de vida y un modelo económico innovador y sostenible». La propuesta de la formación morada y verde de que el Pleno se posicionase en contra de la instalación de industrias contaminantes, ejemplificada en la planta de pirólisis de El Musel, salió adelante. No ocurrió lo mismo con su intención de blindar el desarrollo del «solarón» como un gran parque libre de viviendas residenciales.

En su no a la planta de pirólisis Podemos sumó el apoyo de PSOE, IU y Foro. Nadie votó en contra. El resto de los grupos municipales se abstuvieron. Fue la Alcaldesa quien en nombre del PSOE pidió la votación separada de los dos puntos y anunciaba el apoyo al primero aunque sin deja pasar un tirón de orejas a Podemos por el «panfletillo» de su iniciativa y recordar que «no es una responsabilidad de este Ayuntamiento pero sí podemos decir que no queremos actividades contaminantes indistintamente de lo que acabe pasando con esta tramitación».

La unidad del gobierno se rompió al votar la iniciativa sobre el «solarón». El edil de IU votó a favor junto a Podemos y Foro y los del PSOE en contra junto al PP. El resto fueron abstenciones. En este asunto la Alcaldesa reclamó el cumplimiento del Plan de Ordenación, recordó la necesidad de financiación del plan de vías desde este suelo y abogó por conjugar opciones residenciales y verdes en el espacio.

El gobierno también apoyó la iniciativa de Vox sobre eólicos marinos en «el sentido de hacer informes y negociar con la flota pesquera», concretó Aurelio Martín.

Ajuste de 13,4 millones a la espera de un permiso para ejecutar el préstamo

El Pleno dio ayer el visto bueno a cuatro modificaciones presupuestarias –tres del Ayuntamiento y una de la Fundación Municipal de Servicios Sociales– por 13,2 millones. No serán las últimas. La edil de Hacienda calcula llevar a un pleno extraordinario las inversiones a cuenta del préstamo de 20 millones. Antes tiene que conseguir el permiso del Principado –como entidad tutelante– al haber dado negativo el informe de estabilidad.

Una comisión especial sobre el contrato energético con Acciona

La Alcaldesa anunció que convocará una comisión especial para hablar del contrato energético con Acciona. Un contrato que fue ayer motivo de crítica por la oposición tanto por su coste económico como por las quejas que tienen que ver con el cambio de luminarias. El Pleno aprobaba 4,6 millones por la actualización de precios y está pendiente de contestar una reclamación extraordinaria de la empresa de otros 11,5 millones.

La investigación del pozo de Hermanos Castro alcanza su final político

Aunque solo se trataba de dar cuenta al Pleno del dictamen final de la comisión de investigación como cierre del proceso, también pasó por la sesión otra de las polémicas del mandato: los sobrecostes de la obra de construcción del pozo de tormentas de Hermanos Castro. El dictamen fue leído por la secretaria general de Pleno. En la comisión solo Foro votó en contra. Le dieron su visto bueno los socios de gobierno, Podemos y Ciudadanos. Vox y el PP se abstuvieron.

Del acoso sexual en Emulsa a la limpieza de los caminos rurales

Carmen Saras, en su calidad de presidenta de Emulsa, reiteró ayer en el Pleno – en respuesta a Foro– que la empresa no puede ir más allá en el proceso penal por el presunto caso de acoso sexual de un capataz una vez que la Fiscalía ha archivado el asunto tras la decisión de las cinco mujeres de no presentar denuncia. El Pleno también incorporó una pregunta de José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, sobre las actuaciones de mantenimiento de los viales de la zona rural.