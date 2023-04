«El rock es uno de los estilos más sólidos que existen desde hace décadas»

El recinto ferial Luis Adaro acoge mañana, desde las 12.30 horas y hasta bien entrada la madrugada, el Vibra Mahou Fest, un evento musical que contará con trece conciertos, entre ellos el de «Shinova», a partir de las 22.30 horas. La banda vasca de rock alternativo, con tres lustros de trayectoria y seis discos publicados, se encuentra ahora trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum. Gabriel de la Rosa es el vocalista del grupo.

–Vuelven a Gijón, un lugar especial, en el que dieron el primer concierto postpandemia en la plaza de Toros.

–Sí. Fue el primero que dimos en esos tiempos oscuros de tantas restricciones. Fue duro, pero a la vez bonito también volver a los escenarios. Y ocurrió en una ciudad que nos encanta y que sentimos también un poco nuestra, porque siempre se nos trata con mucho cariño. Lo de este sábado será algo totalmente opuesto, en un escenario junto a otras muchísimas bandas y con un cartel maravilloso. Podremos soltarnos, gritar, cantar y abrazarnos. Que eso es lo bonito de la música.

–¿Temió en algún momento que la pandemia acabase con ese ambiente de festivales que existía antes y que daba cabida a todo tipo de propuestas y musicas alternativas?

–Lo importante es que han vuelto y con muchísima fuerza, con esas ganas que fuimos acumulando y que ahora han explotado. Hay muchísimos conciertos, el público responde de una manera increíble, las bandas vamos «on fire».

–Coincidirán con «Viva Suecia», que colabora con su banda en un adelanto del siguiente disco, con el tema «Si no es contigo».

–Sí. Colabora solo Rafa, aunque por nosotros hubiéramos metido a toda la banda. Estamos hermanados con ellos. Es bonito no solo compartir escenario, sino los ratos previos y posteriores. Es una de las cosas buenas de los festivales, esa amistad que entablas, y que te permite luego reencontrarte con ellos.

–Están trabajando en su último disco. ¿Cuándo verá la luz?

–Tenemos título, pero aún no lo podemos desvelar. En unos meses verá la luz. En nada entraremos a grabar. Tiene muy buena pinta, estamos muy motivados.

–¿Algún avance?

–Es una vuelta de tuerca. Porque nosotros componemos, y cuando entramos al estudio, con toda la banda, adquiere muchas veces otro carácter. Y esta vez estamos viendo que es mucho más enérgico.

–Llevan ya 15 años en este mundillo. ¿Les cuesta cada vez más hacer música y esas vueltas de tuerca?

–No pensaba que llevábamos tanto tiempo, casi me he mareado y todo. No nos planteábamos alcanzar tantos años, porque empezamos muy críos. Nuestro día a día y crecimiento personal ha ido paralelo al de la banda. Lo nuestro es filosofía de vida. Y no nos preocupa la forma de hacer música, porque de manera natural siempre hemos introducido nuevos elementos. Los saltos artísticos han sido coherentes. El cuerpo nos pide esa evolución y eso se mantiene.

–A las bandas que hacen rock se les cuestiona siempre por el momento que vive este género y esa crisis que se dice siempre en la que está sumergido. ¿Qué opinión tiene?

–Es la historia de siempre. El rock está siempre muerto o moribundo, pero siempre está ahí. A día de hoy no hay un espacio en las emisoras más notorias porque la industria tiene sus intereses. Pero el rock, pase lo que, pase siempre está ahí y tiene público. Es uno de los estilos más sólidos que existen, pero desde el primer guitarrazo hace décadas.