El cedro de las alcaldesas crece en la Isla

«Plantar un árbol es algo más que plantarlo, es dejar un trocito de cada uno en el árbol y, por tanto, es una manera de que las tres estemos ahí, espero que para siempre, que el árbol crezca bien». Paz Fernández Felgueroso, bajo cuyo mandato en la Alcaldía de Gijón se inauguró el Jardín Botánico Atlántico, hizo esta reflexión tras plantar ayer, al alimón con quien la sucedió en el cargo, Carmen Moriyón, y la actual regidora, Ana González, un cedro en la zona de la Isla, en el Jardín Botánico Atlántico, dentro de los actos de conmemoración del 20.º aniversario de este equipamiento. Todavía dejaron una última palada para el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, dada la colaboración de la institución académica con el Botánico.

«Lo sigo recordando con mucha emoción, pero esa emoción se redobla al ver en qué se ha convertido el Jardín Botánico Atlántico a lo largo de estos 20 años. Para mí es un día muy emocionante», señaló Felgueroso sobre la inauguración en 2003 del botánico, sin querer acaparar todo el mérito de un proyecto que pactó en 1997 el entonces alcalde, Vicente Álvarez Areces con IU y que puso en marcha el concejal Carlos Zapico entre 1999 y 2003. IU fue clave para conseguir el apoyo del Jardín Botánico de La Habana, cuyo director, Carlos Manuel Pérez Cuevas, fue uno de los invitados a un acto que contó con la asistencia de representantes de todas las fuerzas políticas salvo Podemos.

Las tres regidoras que ha tenido Gijón pusieron en valor el Botánico cada una con sus palabras, entre las que no faltaron reconocimientos cruzados. Así, Moriyón resaltaba que el Bioma Boreal inaugurado en 2007 por Fernández Felgueroso nada tenía que envidiar al jardín histórico de La Isla y a Ana González le dijo que «los políticos estamos de paso, los proyectos permanecen. Todos identificamos hoy iniciativas consolidadas que fueron ideadas en el pasado y no me cabe duda, Ana, que en el futuro ocurrirá lo mismo con las del presente».

Felgueroso por su parte destacó que la decisión de Moriyón de instalar el laberinto en el propio botánico había sido mejor que su planteamiento de llevarlo a la Laboral. Eso sí, la exalcaldesa socialista no dejó de reprochar que Francisco Álvarez-Cascos retirara nada más llegar al gobierno de Asturias los 3,7 millones de euros para el proyecto, ya licitado, para el invernadero del Botánico, algo que deseó que pueda ser una realidad en 2025, «porque se le debe a Gijón, con los fondos y el capital previsto».

Moriyón por su parte, calificó el de ayer como «un día de orgullo y agradecimiento a todas las personas que hicieron posible lo que es el Jardín Botánico Atlántico de Gijón», considerando que «los gijoneses son los artífices principales de este éxito que celebramos hoy, porque sin su presencia, sin sus visitas, sin su devoción, el Jardín Botánico no tendría sentido».

Ana González señaló, por su parte, que «nos ha salido bien la criatura, y no es fácil, hay veces que las criaturas no salen del todo bien» por el cuidado del jardín por toda la comunidad, ya que «ha contado con el amor de los ciudadanos de Gijón».