Granda, entre pites y muchos coches

Cada vez que da de comer a «les pites», Maribel González se encuentra de cara con el «gran problema» que le condiciona cada día desde hace meses. Las vistas de su finca dan a la nueva ITV de Granda, abierta en agosto del año pasado a pesar del férreo rechazo de los vecinos de la parroquia. «Llevamos soportando desde entonces un tráfico importante alrededor. Soy la vecina más afectada y estoy muy indignada y preocupada», manifiesta esta mujer de 83 años mientras señala hacia unas instalaciones que producen «un goteo constante de coches diario».

«Llevo 18 años viviendo aquí. Esto es una zona rural habitable. No es lugar para una ITV», defiende González. Su casa se ubica justo en el giro hacia el equipamiento para las inspecciones técnicas de vehículos y el matadero, «lo que supone un constante ruido de motores». También para su vecino de puerta, Sergio Núñez. Mientras cuida su huerta con mimo, denuncia que «no hay paso para peatones» en la carretera del camino de La Perdiz. «Es muy peligroso. Y ni tan siquiera los márgenes de la vía están adecentados», sostiene. No hay aceras y la única actuación que se ha llevado a cabo es la pavimentación de la vía que da acceso al equipamiento. Algo que molesta a la Asociación de Vecinos Santo Tomás de Granda. Su presidente, Félix Gómez, reprocha a las instituciones que no han aportado «soluciones para crear un entorno de paso seguro». «Muchos vecinos pasaban por aquí hacia Nuevo Gijón y Contrueces. Era una zona habitual de paso que ahora evitan por miedo», insiste. Ya en su día, pidieron al Ayuntamiento la creación de espacio para viandantes, ensanchar las vías y adecentar los arcenes, llenos de maleza. Cayeron en saco roto.

Los vecinos lamentan este «abandono». Sobre todo, pensando en que toda la Corporación, equipo de gobierno incluido, mostró su oposición al proyecto. Cuando se barruntaba la nueva ITV, los técnicos municipales trataron de encontrar resquicios legales en los informes técnicos de Itvasa, entidad dependiente del Principado, para la solicitud de la licencia municipal y llevar a cabo en Granda la segunda estación de inspección técnica de vehículos de Gijón. Entonces, los vecinos decidieron emprender acciones legales. En concreto, actuaron a través de tres vías diferentes. Dos de ellas han sido ya desestimadas por la Justicia. El pasado mes de febrero se rechazó el recurso que habían presentado cuatro vecinos por permitir su puesta en marcha. La misma suerte que corrió el primero de ellos, esta vez desde la asociación de vecinos.

Los carteles en algunos de sus muros y los tachones de las siglas en las señales evidencian que el cabreo vecinal no ha cesado. Ahora tan solo queda por resolverse otro recurso particular interpuesto por varios vecinos representados por el abogado Marcelino Abraira, que intenta poner en cuestión la licencia de apertura de la instalación. Este proceso judicial se encuentra ahora mismo en periodo probatorio. «Nuestros peritos están a la espera de la autorización judicial para poder comprobar si la actividad cumple la ordenanza municipal de ruidos y la normativa atmosférica. Si demostramos que no es así, el Ayuntamiento deberá anular la licencia», insiste el abogado. «Creo que ahora están haciendo cierto teatro evitando funcionar al máximo al seguir todo judicializado. Así no parece que el tráfico sea tan perjudicial. Cuando funcionen a tope, va a ser un infierno», reivindica Núñez, herramienta en mano. Y este vecino de 75 años, que vive en Granda desde una década, lanza una reflexión: «Si no necesitan dar servicio al 100%, quizás no era tan imprescindible su apertura como se decía».