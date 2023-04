Así es el programa de José Carlos Fernández Sarasola, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Gijón

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos durante los últimos ocho años, es el candidato a la Alcaldía de su partido por tercera vez consecutiva. El ingeniero industrial con especialidad en Electrónica y Automática expone a continuación los diez puntos fuertes de su programa. Lo hace, como los candidatos del resto de formaciones, por escrito.

1 Gestión: eficiencia y eficacia. La gestión municipal necesita una profunda revisión, tanto de los procedimientos como de la gestión de personal. Uno de los mayores problemas es la ineficiencia del sistema de trabajo, lo que conlleva retrasos administrativos y acumulación de tareas en diversos servicios. Los ciudadanos perciben que no se les está dando un buen servicio, lo que redunda en quejas y conflictos, incluso por vía judicial. Es necesario sentarse con los implicados para buscar una solución que redunde en una mayor eficiencia y eficacia.

2 Plan estratégico. Gijón no sabe qué quiere «ser» a medio y largo plazo. No hay un Plan Estratégico de Ciudad que defina a dónde quiere llegar nuestra ciudad. Vamos viendo con los distintos gobiernos que hemos tenido un absoluto descontrol de la planificación, lo que conlleva constantes conflictos y rectificaciones. El futuro de Gijón debe ser fruto de un trabajo conjunto de entidades económicas, sociales, políticas... Una amplia participación que defina el Gijón de nuestros hijos y nietos. Hasta ahora, los pocos planes realizados han quedado en un cajón en unos casos y, en otros, en meras intenciones. Tenemos ejemplos de ciudades que se han marcado objetivos con éxito (Bilbao o Málaga). Queremos un proyecto de ciudad moderno, liberal de centro y europeo.

3 Contaminación. Uno de los grandes problemas de Gijón es la contaminación, tema que preocupa a toda la ciudad, pero en especial a la zona Oeste. Deben de tomarse medidas para paliar este problema, empezando por exigir al Gobierno Central que se licite de forma inmediata el vial de Jove, además de a la Autoridad Portuaria para que solucione los problemas con el parque de carbones. Tampoco debe de «temblarle la mano» al Principado cuando la industria supere los niveles permitidos de emisiones. La competencia municipal es muy limitada en este ámbito, pero debe de ser exigente con quien la tiene, que es el Principado. Hay que añadir que el Ayuntamiento sí puede hacer tareas para mitigar la contaminación, como la limpieza y el baldeo en la zona Oeste.

4 Empleo. Gijón tiene un problema con el empleo, sobre todo, de personas de más 45 años y el de los jóvenes. No tiene sentido que las empresas estén demandando trabajadores y Asturias sea un exportador de talento al resto de España o al extranjero. El futuro de Gijón, e incluso de Asturias, pasa por el Parque Científico Tecnológico. Actualmente, trabajan en él más de 3000 personas, y sigue en franco crecimiento. Es necesario seguir apostando por él, además de por el trabajo conjunto con los centros de la Universidad de Oviedo en Gijón. Tampoco hay que olvidar que Gijón sigue siendo una ciudad eminentemente industrial y, por ello, también se debe de apostar por atraer industrias, aprovechando la alta cualificación de los trabajadores de nuestra ciudad. Sin olvidar la colaboración público-privada para la formación de parados de larga duración. Es necesario agilizar las tramitaciones administrativas para la instalación de empresas.

5 Movilidad. Uno de los puntos de mayor conflictividad en este mandato ha sido la movilidad. Tema que ha servido de «campo de batalla» entre un gobierno sectario y una parte de la oposición más interesada en el conflicto que en aportar soluciones. Gijón debe de retomar el camino de la sensatez y repensar toda la movilidad. Para ello, es de suma importancia la participación y buscar el mayor consenso posible, sabiendo que la unanimidad es imposible. No es necesario que seamos los «primeros de la clase», pero también hay que tener claro que es lo que se pide desde Europa y ver cómo se camina hacia ello. Temas como el Muro, los carriles bici o los carriles bus necesitan de cambios, información, participación... no imposición.

6 Familias. Un reto de suma importancia para Asturias es la demografía, y Gijón no es una excepción. Es necesario hacer cambios en las políticas de familia que ayuden a los gijoneses a que aumente la demografía. Esto pasa por mas facilidades en la conciliación o en el acceso a las escuelas 0 a 3. Otro factor relevante es el acceso a la vivienda o la oferta de empleo, dos puntos en los que el Ayuntamiento puede ayudar, tanto con la promoción de vivienda social como con la atracción de empresas o facilitando el crecimiento de las pymes y micropymes existentes.

7 Zona rural. La zona rural de Gijón es una de las grandes olvidadas por el gobierno municipal, este y el anterior, por mucho que se les llene la boca de lo que hicieron en sus mandatos. Poco o nada, sólo parches y actuaciones en base a quejas vecinales o protestas. La planificación de actuaciones ha sido nula, solo se ha actuado de forma reactiva. Después de ocho años en el Ayuntamiento sigo oyendo las mismas quejas que cuando empecé: internet, mantenimiento, saneamiento, limpieza, transporte público... Seguro que hay solución para todos, o prácticamente todos, pero requiere escuchar a los vecinos y planificar las actuaciones. En la zona urbana se hace poco de todo esto; en la rural, nada.

8 Deportes. Cualquiera que visite Gijón se queda asombrado de la cantidad de gente que hace deporte por sus calles, pero esto no se refleja en las instalaciones. Una de las «joyas de la corona» son las instalaciones deportivas repartidas por toda la ciudad. Sin embargo, en muchos casos están infrautilizadas. Ocho años de gobierno de Foro sin mantenimiento y cuatro del PSOE con parches hacen que muchas de ellas necesiten una gran inversión. Se están planificando nuevos pabellones, que son necesarios, sin duda, pero se tienen pabellones con goteras, con el suelo en mal estado, las cortinas de separación sin poder usarse... Primero pongamos todos los pabellones en correcto funcionamiento y después pensemos en construir los equipamientos que se necesitan, sin olvidar entre ellos, las pistas cedidas en la Laboral, incluida la piscina. Añadiendo a todo ello la plena accesibilidad a las instalaciones y el fomento del deporte incluso.

9 Ocio y cultura. Es necesario dar una vuelta a todo el modelo de ocio y cultura. Durante cuatro años, el PSOE afeó a Foro su falta de ideas sobre eventos culturales. Sin embargo, este mandato ha revelado que tampoco tenían ninguna idea más allá de mantener lo que ya había, aprovechando eventos de prestigio como Feten y creando conflicto con otros, como el FICX. Es necesario repensar el modelo de ocio y cultura, en un momento de grandes cambios. Deben ser dos pilares para atraer turistas, además de satisfacer la demanda de los gijoneses. También es necesario dar un impulso a los creadores locales en los distintos ámbitos de la cultura, sirviendo de escaparate que les ayude a entrar en otros circuitos. El fomento de la música en vivo, tanto en la hostelería como en la calle, o el ocio infantil deben de ser otros ejes sobre los que trabajar.

10 Transparencia: verdad a la ciudadanía. Los gijoneses quieren ser tratados como adultos y que no se piense por ellos ni se tomen decisiones en su nombre sin haber intervenido. Han sido años de imposiciones y sectarismo. Hemos visto lo que se ha hecho con el «cascayu», con la plaza de toros, con la Laboral, con la fachada marítima de Poniente... La participación ha brillado por su ausencia. Hay que recuperar la participación e informar a los gijoneses de las decisiones que se toman. Pero informar no es «colgar» la información en la web municipal, hay que reunirse con los vecinos, entidades económicas, entidades sociales... Si se hubiera hecho esto durante estos últimos años, muchos de los conflictos que hoy existen en la ciudad, no habrían tenido lugar.

La foto, en el Parque Tecnológico