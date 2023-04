"El recrecido de Cabueñes comenzará la semana que viene, es una obra prioritaria"

Las obras del recrecido de Cabueñes, que sumará dos plantas para albergar su robot quirúrgico y un quirófano híbrido, comenzarán este mes. Así lo confirma Yolanda López Mínguez, (Málaga 1971), nueva gerente del área sanitaria V en la que se enmarca Gijón. Nombrada hace menos de dos semanas, la profesional, vinculada a la sanidad asturiana desde 2008 (fue asesora jurídica y responsable de recursos humanos en diversos organismos), explica que afronta "con ilusión y muchas ganas" el liderazgo de un área que, junto al recrecido, tiene como gran reto la ampliación ya en marcha del hospital. Apuesta por una gerencia "más cercana" y sensible hacia la atención primaria, que también prevé varias obras en centros de salud.

–¿Cómo se gestó su llegada?

–Surgió en un momento en el que se terminaba mi etapa en la subdirección de Infraestructuras (del Sespa) y me planteo el reto de retomar, dentro del servicio de Salud, un ámbito más de gestión asistencial. Por eso decidí presentarme al puesto y, bueno, aquí estoy, con muchas ganas y mucha ilusión y con el planteamiento de que estos retos que tiene ahora el área V deben hacerse en un marco de diálogo, consenso y trabajo codo con codo con los profesionales.

–Llega quizás en el momento de mayor cambio en el área. Destaca la ampliación del propio hospital. ¿Cómo va?

–Es un proyecto complejo. La semana pasada tuvimos una pequeña reunión con los responsables y lo que me han dicho es que ahora mismo, con la fase de excavación ya terminada, está terminado la cimentación y pronto, quizás la semana que viene, se comenzará con el forjado. Eso quiere decir que pronto empezaremos a ver cómo sube la estructura. Luego, ¿qué queda? El importante reto de coordinar estas actuaciones en un hospital que sigue a pleno rendimiento y con las que se busca causar el menor impacto posible, pero algo de impacto habrá, así que habrá que coordinarlo, poniendo entre todos algo de nuestra parte. El objetivo es que esta primera fase termine en tiempo y forma.

–Dentro de no mucho se tendrá que compaginar esa obra con la del recrecido del edificio central para los nuevos equipamientos tecnológicos.

–Pues sí, y también hay fecha. Se firmará el acta de replanteo el próximo miércoles.

–¿Y la obra?

–La idea es que empiece de inmediato, en cuanto se firme. Es una obra prioritaria para nosotros. Esta semana tuvimos una primera reunión de coordinación con las empresas que harán la obra e instalarán los equipos, porque para esta reforma necesitaremos una coordinación casi milimétrica para impactar lo menos posible a la atención asistencial. La obra modificará el servicio de Radiodiagnóstico y edificará esas dos nuevas plantas, y la idea es que ambas fases se vayan haciendo a la vez para acortar tiempos.

–El proyecto tiene un plazo estimado de siete meses y medio de obra, pero en los pliegos se explicaba que, como parte del equipamiento se financia con fondos europeos, la fecha límite era septiembre. ¿Peligran los fondos?

–En principio, el planteamiento actual es que como las dos partes de la obra se van a hacer en paralelo, los equipos financiados, que ya están comprados, puedan estar instalados y funcionando en septiembre.

–Otro conflicto reciente ha sido la falta de psiquiatras. El personal exige medidas inmediatas y lamenta la falta de comunicación con el Sespa.

–Sí, esas soluciones se han planteado antes de que yo me incorporase, pero me lo han explicado. Está prevista la incorporación de cuatro profesionales en cuanto finalicen su formación MIR, que es una cifra importante si se tiene en cuenta que la falta de psiquiatras no es un problema único de Gijón ni de Asturias, sino nacional. Se ha planteado solicitar una guardia localizada para la atención de urgencias y se van a autorizar programas complementarios para realizar consultas en horario de tarde. Todo se irá aplicando en próximas semanas y esperamos que ayude a mejorar la situación.

–La escasez de personal afecta también a las enfermeras. En Cabueñes hubo una sentada trabajadoras por los cambios en sus turnos con conciliación de jornada. Ahora hacen menos turnos de noche y cobran menos.

–Se debió al cambio organizativo implantado este año que elimina la figura de eventuales, que pasan a ser interinos. Antes esos eventuales nos servían para cubrir huecos, pero ahora deben tener jornadas estables como el resto de compañeros, y eso ha obligado a reorganizar los servicios. Hemos tenido que garantizar el derecho del profesional a la conciliación con la garantía de la prestación del servicio, y eso originó que profesionales con jornada reducida tuviesen que salir de turnos de noche y trabajar de mañanas o de tardes, dependiendo de su situación. Entendemos que esa no es la opción más querida, pero me consta que la dirección de Enfermería está buscando otras fórmulas en consenso con las profesionales afectadas. Soy mujer, profesional y madre, y lo entiendo. Se están buscando opciones.

–La reorganización del sistema sanitario afectó también a la atención primaria. Tras el cierre de varios centros en horario de tarde, ahora hay varios complejos en obras. ¿Cuál es el plan?

–He visitado ya algunos centros porque quiero ser una gerente especialmente cercana con ellos y la idea que tengo por ahora es que las obras responden a distintos motivos. En algunos se deben a que, al reorganizarse el servicio, se equipararon los cupos de enfermeras y médicos, así que en algunos centros tuvieron que abrirse nuevos huecos para enfermeras de nueva incorporación. En otros, las obras se deben a su adaptación como centros de alta resolución (los llamados CARUAP), porque con ese cambio de modelo deben tener espacio para albergar unidades de observación. En La Calzada II y en Roces-Montevil esas obras han terminado y en breve comenzarán las obras en el resto. El nuevo equipamiento también llegará en breve.

–Otra reorganización pendiente es buscar un espacio para recuperar la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria que se cerró en pandemia. ¿Volverá a Cabueñes o irá a un concertado?

–No tengo información por el momento sobre eso.

–¿Ha podido "conocer" ya al robot "Da Vinci"?

–¡Sí! Tras la primera intervención de Urología el día 17 de marzo, el personal del servicio ya se ha acreditado y ahora ha comenzado la formación del personal de Cirugía General. Ya está prevista y programada la primera cirugía de ese servicio, una operación de colon, que se realizará antes de que termine este mismo mes. Después, llegará la formación del servicio de Ginecología, y más adelante la del personal de Maxilofacial y Otorrinolaringología. Este robot supone un salto cualitativo. Poder usar este tipo de tecnología pone en valor lo que queremos que sea Cabueñes.

–La actividad ordinaria en quirófanos, aunque con una lenta mejoría, sigue con demoras en pacientes de larga espera.

–La actividad quirúrgica y la de consultas y de pruebas diagnósticas se incrementa mensualmente. Si analizamos los datos de los últimos seis u ocho meses, en cada mes se supera la actividad del mes anterior. ¿Qué pasa, entonces? Pues que si hacemos más pruebas y más consultas inevitablemente van a surgir nuevos pacientes con indicación quirúrgica que entran en lista de espera. Así que aún tendrán que pasar unos meses para que la situación se compense. Pero estamos priorizando a los pacientes con mayor demora y patologías más graves.

–Otro reto de futuro es el nuevo edificio de salud mental.

–Hay que poner en valor el nuevo Plan de Salud Mental de Asturias que se aprobó en marzo. Dentro de él, además de un incremento importante de psicólogos y psiquiatras, hay una partida importante en infraestructuras. El 50 por ciento de esa partida se viene para el área V para poner en marcha ese centro comunitario y multiusos. Se está diseñando. La idea es que albergue el centro de salud mental, un centro de salud mental infantil, un hospital de día infanto-juvenil y un hospital de día para trastornos de conducta alimentaria. Ahora se está estudiando dejar también algunos espacios libres para incorporar más adelante nuevos programas de salud mental. Cuando se concrete, la incorporación de ese centro será algo muy significativo para el área V. Además de paliar nuestros problemas de espacio, podremos incrementar notablemente nuestra actividad en salud mental.