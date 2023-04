"Veo bien los carriles bus, pero hay que compensar la pérdida de aparcamientos"

Florencio Martín, "Floro" (Pesoz, 1950), lleva 22 años de presidente de la asociación de Vecinos de Laviada y acaba de ser reelegido por dos años más. Analiza la situación del barrio y también de la ciudad y del PSOE, partido del que forma parte de su ejecutiva local.

¿Por qué ha decidido seguir?

–Me gusta esta dedicación, servir a los vecinos, intentar mejorar el barrio y porque, de momento, no ha venido ningún joven a dar el relevo.

–¿Le preocupa el futuro de las asociaciones por falta de relevo?

–Muchísimo. La juventud no participa de la vida de las asociaciones. Al final, los usuarios son gente mayor. Puede que se pierda en el futuro este movimiento si no hay una regeneración. Y esto es algo muy necesario, no solo por las actividades que se organizan, sino como punto de unión del barrio.

–¿Cómo está el barrio?

–Andamos por unos 17.000 vecinos. Somos un barrio peculiar, porque estamos en el centro. Es una zona muy apetecible para vivir, muy bien situado, con Centro de Salud y dos colegios, que ahí es donde tenemos una demanda.

–¿Cuál?

–Olmo Ron, en su etapa de concejal de Obras Públicas, se comprometió a ampliar el parque de niños situado frente a los colegios. Sigue ahí la promesa, que no se cumplió, así que retomaremos para intentar conseguirlo.

–¿Qué más peticiones tienen para el próximo gobierno?

–Necesitamos una sede en condiciones. El edificio de los antiguos juzgados en Decano Prendes Pando es una de las opciones que ya propusimos y que mantenemos la petición. Y otra queja es que no nos gustan las luces nuevas que están poniendo, no alumbran nada.

–Recuperaron el pasado año las fiestas del barrio.

–Vamos ampliarlas un día más, irán desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de junio, con un primer día con actividades para niños, con animación y la fiesta de la espuma.

–Acaban de instalar en la avenida de la Constitución un carril bus. ¿Cómo lo valoran?

–Hay partes malas, como la pérdida de aparcamiento. Solicitamos que los vehículos con tarjeta de residente puedan aparcar en otras zonas, pero nos han dicho solo que lo estudiarían y aún no nos han contestado. No nos parece mal que se haga, pero pedimos que se den alternativas. La ventaja es que los autobuses circulan con mucha fluidez, que es lo que hará que la gente decida dejar el coche si se le ofrece un transporte urbano practico y ágil.

–Usted que forma parte de la ejecutiva del PSOE, ¿cómo ve las discrepancias en torno al Plan de Movilidad?

–Hablo a título personal, lo que creo es que hay que hacerlo con un gran consenso, de los partidos políticos y los vecinos. Hay que negociar y llegar a un acuerdo, cosa que considero que no ha sucedido.

–¿Teme que la lucha interna en el partido pueda costarles la Alcaldía?

–No. Creo que va a ganar Floro, que será el próximo alcalde, porque es una persona muy razonable y tratable, que bajará al ruedo y hablará con todo el mundo. Es algo que se necesita.

–¿Ve posible que el PSOE de Gijón se vuelva a unir?

–Ya vi en mis más de 30 años en el partido muchas guerras internas, pero lo de ahora es gordo y triste. Considero que siempre deben existir unas primarias para elegir candidato. Y después de que se produzcan estar todos a muerte con quién salga vencedor.