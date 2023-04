"La clave de todas las políticas municipales debe ser la salud"

Tomó posesión como concejal en septiembre de 2020 dentro del grupo municipal de Podemos-Equo (tras la salida de Alba González y el fallecimiento de Yolanda Huergo), pero para las próximas elecciones Rufino Fernández Alonso (Gijón, 1979), profesor de inglés, concurrirá en solitario para liderar la candidatura del partido verde, que tiene la salud como eje vertebrador de su programa.

–¿Por qué van en solitario? ¿No fue posible una coalición?

–Desde finales del año pasado estuvimos hablando con Podemos y con IU, pero nos derivaron a nivel autonómico. En un momento dato, IU nos dijo que paraba la negociación y que la iba a abrir a más formaciones. Lo siguiente que supimos fue que tenían el acuerdo con Más Asturias e Izquierda Asturiana. Nos volvimos a poner en contacto, pero la reunión duró media hora. Nos dijeron que no se daban las circunstancias. Volvimos a hablar con Podemos, pero pasaban las semanas y no había respuesta, entonces hicimos una asamblea y se decidió que nos presentábamos solos. Para bailar hacen falta dos, nosotros lo intentamos, pero no fue posible.

–¿Cuáles son los cimientos del proyecto de Equo para Gijón?

–La salud. La clave de todas las políticas de la ciudad debe ser la salud y el buen vivir: ciudades con un urbanismo amable, de espacios para convivir y con una movilidad donde el peatón sea el prioritario. Todo es salud. Por ejemplo, la contaminación. Si hay contaminación no hay salud. Una de las cosas que hay que hacer es informar a la ciudadanía, porque hay muchos estudios sobre los efectos de la contaminación en la salud, en los nonatos y en el envejecimiento, pero que se debe ayudar a que la ciudadanía entienda esos informes técnicos.

–¿Qué plantean?

–Tenemos una Unidad Ambiental de la Policía, que llega hasta donde llega. Hay que mejorar tanto las condiciones de personal como de material. Ya hay dispositivos inteligentes que se pueden incorporar a los vehículos que miden la polución y la contaminación acústica. Además, están las cámaras de vigilancia de la contaminación, aprobadas en los presupuestos participativos de 2017. Ese es un elemento a incorporar. Ligado con la contaminación es el tipo de economía que queremos.

–¿Cuál es su modelo?

–Tenemos claro que la planta de Preco no es lo que queremos en la ciudad. Debemos buscar industrias que llamamos con valor añadido, como las del Parque Científico, que generan empleo, pero no tienen un acompañamiento de contaminación. Está sin explotar la economía azul y eso que somos una ciudad de mar, pero estamos de espaldas al mar. También está el empleo verde, el de la eficiencia energética, solarización y las reformas energéticas de los edificios. Pero eso debemos hacerlo desde el Ayuntamiento. Queremos crear una Oficina Energética, que será la que gestione tanto las ayudas como los beneficios fiscales ligados a que en un edificio decidan poner placas solares o renovar la eficiencia. Pero el Ayuntamiento debe dar ejemplo, solarizando sus propios edificios, y, de acuerdo con el Principado, hacerlo en los colegios y otros edificios públicos que permitan comunidades energéticas. Luego, dentro de todo el proceso sería plantear una comercializadora energética en el Ayuntamiento. Todo es un proceso que lleva tiempo.

–¿Qué movilidad buscan?

–Moverte por la ciudad sin preocuparte de que te vayan a atropellar. La movilidad debe ser peatón, ciclista, transporte público y luego los coches. Para ello hay que generar que Emtusa tenga las condiciones y capacidades para cubrir esos desplazamientos, con planes plurianuales para aumentar el número de vehículos en la calle y de conductores. Y cambiar la atracción de viajeros. Ahora mismo no hay líneas a los polígonos industriales y debemos hacer pruebas piloto, adaptadas a horarios, para incluirlo. También debemos actualizar la ordenanza de taxis que es del siglo pasado.

–En su programa apuestan por la renaturalización de espacios.

–Necesitamos reverdecer espacios y renaturalizar la ciudad. No es solo poner césped, que está muy bien, sino elementos naturales. Estamos en una situación de emergencia climática y vamos a tener extremos, por tanto, con zonas arboladas eso va a hacer que la temperatura se más agradable. Los parques deben ser sitios donde uno quiere estar para interrelacionarse generacionalmente. Además, deberíamos abogar por árboles autóctonos y que la gente los asuma como suyos. Debemos explicar a la ciudadanía por qué hacemos las cosas medioambientalmente hablando, pero con antelación. La idea es mejorar las condiciones de vida de todo el mundo para generar salud.

–Continúe.

–Hay que aprovechar mejor el parque de Isabel la Católica para que sea un centro de educación ambiental y de observación de aves. Es un emplazamiento ideal que permitirá que más gente se acerque al tema y lo valore, y cuando valoras una cosa la proteges. Y ampliar los huertos de ocio.

–¿En materia social qué proponen desde Equo?

–Los Servicios Sociales deben ser un elemento clave a la hora de cuidar a la ciudadanía. Hay que analizar la Fundación y ver si le estamos dando lo que necesita para poder fortalecer proyectos, como el envejecimiento o la soledad. Además, los puntos lilas son necesarios y hay que llevarlos a más zonas. Permitirá gestionar las agresiones sexistas y LGTBIfóbicas. Y todo dentro de programas en los que se intente concienciar a la gente que determinadas formas de comportarse pueden ser agresivas y hacer que otra persona se siente mal. Eso también es salud.

–Otro de los pilares es la educación y la juventud.

–Se deberían hacer guías medioambientales sobre bienestar animal para que los niños entiendan la relación con la naturaleza y los animales. Y que los comedores escolares den alimentación ecológica y de proximidad. Debemos adaptar las escuelas taller y los planes de empleo para que den salida a parados de larga duración, juventud y mujeres.