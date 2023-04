La estatua de Rambal, un reclamo para Cimadevilla: colas para abrazarla y hacerse una foto

Asomada desde el cuarterón abierto de su icónica puerta azul, María de las Nieves Fernández, siempre conocida como Maruja la del Escalerón, no tiene ni que salir de casa para darle los buenos días a Alberto Alonso Blanco, "Rambal". A punto de cumplir los 89 años, y con una memoria de hierro, esta histórica residente del barrio alto observaba ayer el goteo constante de curiosos que se acercaban a sacarse una foto junto a la nueva estatua del popular vecino asesinado en 1976. Lo hacía desde la casa de piedra en la que lleva viviendo toda la vida, como lo había hecho su madre, a un par de pasos de Tabacalera y a escasos metros de la antigua casa de Rambal. Maruja apunta con el dedo índice la corta distancia entre las dos viviendas, como señalando una obviedad: "Él nació y murió allí y yo nací y me quedé aquí. ¿Cómo no lo iba a conocer? Claro que lo conocí, desde pequeñinos".

Maruja ha sido testigo de un buen trozo de la historia de Cimadevilla desde esta casa de piedra. Recuerda a un Rambal sonriente, "muy alegre, mucho", y caritativo. "Ayudaba a la gente mayor, venía por las casas a pedir comida pa’ dársela a gente necesitada. No había persona aquí que no lo quisiera. Era muy buen chaval. Y pa’ les fiestes... Pa’ les fiestes era mundial", cuenta, entre risas. 68 De "pequeñinos", como dice ella, más de una vez se fueron Rambal y Maruja juntos al refugio antiaéreo del barrio, que por entonces tenía una entrada desde la propia plaza. Y después, ya de adultos, Maruja vio cómo la desacomplejada homosexualidad de su vecino se convertía en motivo de mofa. Ella jamás lo entendió: "Él nunca negó que era maricón, así que no sé pa’ qué hay que andarse con cuentos y no decirlo. Era su vida, la suya, y ahí nadie puede meterse. Y claro que se metían con él, pero probe del que le insultase, porque él lengua también tenía bastante y vaya si se defendía. Y bien que hacía, claro que sí". Recuerda la vecina que Rambal "le tenía la guerra declarada" a otra mujer del mismo inmueble que se dedicaba a la prostitución: "Ella lo llamaba maricón y él salía a la ventana muerto de risa pa’ decirnos: ¡Ay, vecinas! ¡Habló la honrada!". A Rambal lo asesinaron en su casa, a tan pocos metros de la casa de Maruja, que recuerda cómo el barrio entero salió a la calle en un entierro multitudinario. Así que vivió con mucha alegría el homenaje con el que se inauguró la estatua este sábado y que se convirtió en una gran fiesta, con cientos de personas: "Nunca vi tal cosa, había más gente que en las fiestas de la Soledad. Gente y más gente por aquí bailando todo el día. Con niños y todo. Que yo pensaba: ¿estos críos no comen?". Pero lo dice contenta, riéndose por lo bajo, y parándose después a mirar otra vez la estatua: "Pobre Rambal". El Alberto Alonso de bronce, alto y sonriente como era el de verdad, apenas tiene tiempo para estar solo. Ayer, por momentos, hasta se formaban colas para sacarse una foto. Posaron Lola Benito, Fina Díaz y Beni Len, que estuvieron en el homenaje del sábado. "No había quien se acercase, pero la fiesta estuvo genial y él se lo merecía", explican. Benito y Díaz, de hecho, recuerdan el día de su entierro. "Claro que nos acordamos, con mucha angustia además, y eso que nosotras no vivíamos aquí. La gente de Cimadevilla lloró muchísimo por él. Lo veíamos mucho en las fiestas y era la alegría pura", recuerdan. Sofía Rodero y Fernando Serrano también se inmortalizaron con Rambal y, aunque lo llegaron a conocerle en vida, como vecinos de La Arena se saben de sobra su historia. "Nos parece genial que hayan hecho esta estatua. Es triste que se te mate por ser como eres", defienden. Hasta los turistas saben de Rambal. Es el caso de las amigas bilbaínas Maitane Martínez, Idoya Lazcano, Itsaso Calleja, Itziar Cámara y Estíbaliz Ramírez de Olano. Ya tenían parte de la teoría aprendida porque son seguidoras de Rodrigo Cuevas y se sabían la letra de "Rambalín". Su próximo destino, de hecho, es Verdicio, que da nombre a otro tema del asturiano. "Nos pareció una historia bonita y queríamos verlo en persona. Este reconocimiento es merecido", aseguran.