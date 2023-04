Las farmacias ayudarán a Servicios Sociales a detectar ancianos con problemas de soledad

El proyecto piloto del Plan de Mayores que desde hace meses busca con una fórmula para detectar y asistir a ancianos que viven solos y necesitan algún tipo de ayuda sigue creciendo. En las últimas semanas, Servicios Sociales negocia con el Colegio de Farmacéuticos un acuerdo que unifique un protocolo común a todas las farmacias del concejo y que facilite la canalización de recursos e información entre ambas entidades. La idea pretende aunar proyectos que las farmacias ya han impulsado por su cuenta, como la elaboración de pastilleros con las dosis semanales de sus clientes más envejecidos y sin apoyos familiares, con la red de recursos de Servicios Sociales, que se está reconfigurando en un modelo de servicio domiciliario "a la carta" tras modernizar su plan de ayuda a domicilio, su servicio de comidas y su programa de teleasistencia. El objetivo es compartido: detectar cuántos ancianos solitarios y sin apoyos en su entorno precisan de algún tipo de plan de acompañamiento. "En ese sentido, nosotros ya venimos detectando este tipo de casos desde siempre. A nuestros mayores los vemos como mínimo una vez al mes y ellos nos conocen", razona Alejandro Sacristán, vicetesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

Desde Servicios Sociales explican que este acuerdo en trámites servirá como refuerzo al convenio ya firmado con la Unión de Comerciantes el mes pasado, con el que se creará una red de negocios de la zona centro "amigables" con las personas mayores. Tendrán que tener, por ejemplo, sillas para sentarse, empleados en mostrador que atiendan dudas y carteles con tipografía grande y legible. Con las farmacias, la idea que se baraja por ahora es ampliar el radio de actuación e involucrar a todas las del concejo. "Creemos que sería lo más lógico, porque no tenemos zonas tan divididas y el servicio que se brinda es similar en todas", razona Sacristán, que explica que una farmacia al uso ya cumple con los requisitos que plantea este proyecto piloto. "La edad media de nuestros clientes es bastante mayor que la de un comercio habitual. Todas las farmacias están adaptadas para gente de más edad", razona el vicetesorero.

De ahí que el acuerdo que ultiman las dos entidades busque, más bien, dar con una fórmula que permita aunar recursos. Explica Teresa Carrio, empleada de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y responsable del proyecto piloto contra la soledad no deseada en la zona centro, que su equipo desconocía buena parte de los proyectos de las farmacias locales. Muchas conocen bien a sus clientes de mayor edad, preparan sus compras habituales y hasta programan en pastilleros su medicación semanal. "Están en contacto con los médicos de familia y tienen un trato diario con estas personas. Lo lógico es sumar esfuerzos", razona.

En paralelo, su equipo sigue trabajando en la tarea central y más ardua del proyecto: afinar un censo de soledad no deseada. Están tratando de cruzar varias bases de datos, principalmente la del censo municipal y la del servicio de ayuda a domicilio, una labor que se está complicando porque cada base está en un formato informático diferente. El objetivo es detectar a ancianos que viven solos o con alguien de su misma edad sin estar adscritos a ningún programa de acompañamiento. Después, se aclarará cuáles son casos de soledad no deseada y cuáles son simplemente gente mayor que bien sola y no precisa de atención alguna. "Y en eso nosotros podríamos ayudar dando información de contactos y recursos disponibles desde el sistema público", sugiere Sacristán, que espera acordar con el Ayuntamiento un convenio en los próximos meses.