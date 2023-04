El Príncipe de Asturias, orgullo de La Calzada

El abuelo de Adrián Colado trabajó antaño en los Astilleros Riera y, ahora, en su colegio, este pequeño aprende cómo se hacían los barcos. Mía Rodríguez, que tiene cinco años, está familiarizándose a toda velocidad con el patinaje en la pista de La Algodonera. Y Nerea Fernández, también de cinco años, ha descubierto que la parte de su barrio que más le gusta es la zona verde que hay entre la avenida de las Industrias y la calle Simón Bolívar, un parque que ella, y sus compañeros de clase, conocen como "el de la montaña". Lo que estos tres niños tienen en común es que son alumnos del colegio Príncipe de Asturias, un centro muy apegado al barrio de La Calzada y que este año ha puesto en marcha un proyecto para dar a conocer a sus estudiantes la zona en la que viven. "Queremos que sepan de dónde viene el barrio y lo que ellos pueden construir", explican Matilde Gómez y Ana Alonso, la directora y la jefa de estudios del colegio respectivamente. El plan del Príncipe de Asturias va de abajo hacia arriba. Es decir, de los alumnos más pequeñitos, los que tienen tres años, hasta los más mayores, que son los que van a sexto de Primaria. Tienen diferentes enfoques en función de las edades. Los más pequeños están más centrados en conocer cosas básicas de su barrio, como los comercios de proximidad. Tuvieron una actividad en la que fueron a comprar a tiendas de la zona con sus padres para aprender a diferenciar lo que es una carnicería de una frutería y de paso también conocer un poco más el entorno en el que viven. "Sirve también para fomentar la importancia del comercio local", comentan Gómez y Alonso.

Mientras, los más mayores se centran más en la parte histórica. Los alumnos de sexto de Primaria están aprendiendo a escenificar con expresión corporal el origen industrial de La Calzada. Lo cuenta, por ejemplo, Laura Blanco, una alumna de este curso, a la que le ha tocado aprender lo que era Astilleros Riera. "Ahora sabemos cómo se fabrican los barcos, como se sueldan y como se martillean los tornillos", asegura. Tendrán una actividad de teatro en la calle en la que representarán escenas sobre el origen industrial de La Calzada el 5 de mayo.

Todo esto se complementa con visitas a zonas importantes del barrio, como el Ateneo de La Calzada, la oficina de Correos o a la pista de La Algodonera. Hace poco e centro acudió a un entrenamiento del Club Patín Gijón Solimar. Fue un éxito porque varios críos de cinco años se apuntaron al equipo. "A mí lo que más me gustó fue aprender a ir rápido", cuenta Mía Rodríguez, una de las crías que se enroló en el Club Patín tras la visita. Uno de los aspectos importantes a trabajar en este proyecto es el asunto de la contaminación en la zona Oeste. Pero no desde un punto pasivo, sino activo. "No solo queremos que reconozcan el problema de la polución, sino que también aprendan a que como ciudadanos podrán intervenir en el futuro", remachan las responsables del colegio de La Calzada.

Por último, pero no por ello menos importante, el proyecto sirve para involucrar a las familias en el día a día del centro. Esto no es cosa baladí porque en el Príncipe de Asturias hay un alto porcentaje de alumnos cuyos padres son extranjeros que han llegado a La Calzada para asentarse. Por tanto, poder conocer la dotación de servicios públicos, las funciones que se pueden hacer en el Ateneo de La Calzada y conocer el pasado y el futuro del barrio sirve también para que esta población tenga más facilidades en su día a día. Y es que, en conclusión, se puede decir que el Príncipe de Asturias es un colegio de barrio. Y orgullosos de ello.