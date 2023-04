"La cuestión no es a quién me voy a arrimar sino quién se arrimará para hacerme alcalde"

José María Suárez Braña (Gijón, 1952), "Pepín", afronta sus primeras elecciones municipales. Lidera Que Hable Gijón y está seguro de que será "el próximo alcalde de la ciudad".

–Dígame su primera medida.

–Por encima de todas, y que justificará las demás, conseguir que la gente joven no se vaya de Gijón. Empleo, empleo y empleo. ¿Cómo? No lo sé, pero lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Para qué queremos carriles bicis si luego la gente joven tiene que ir a los carriles bici de Madrid, Valencia o Barcelona.

–¿Cuáles son los cimientos de su programa?

–Todos los proyectos parados, que se ejecuten. La segunda propuesta es que el metrotrén eche a andar sí o sí. Hay gente que está pensando en soterrar el Muro cuando tenemos un soterramiento diez veces mayor sin usar. Dejémonos de hacer furacos y vamos a poner en marcha lo que hay.

–El metrotrén, la estación intermodal, el vial de Jove... ¿Qué le diría a la Ministra de Transportes?

–Si no son capaces de hacer lo que prometen, que no prometan. Por dignidad y respeto. No se puede defender tanto un puesto de trabajo así.

–¿Se vive de la política?

–Sí. Y encima se quejan de lo poco que ganan. Ya quisieran muchos con carrera cobrar eso que cobran los políticos. Ese es uno de los problemas de la política. Si estoy equivocado, ¿por qué hay tantos navajazos para ir en las listas? Y el que no lo consigue, sale corriendo. Se está perdiendo la dignidad y la humanidad.

–¿Habla de alguien?

–En general. Hasta en Vox se está viendo. Lo del PSOE ya no tiene nombre. Y con Podemos, hasta me siento mal viéndolos insultarse. Nosotros vamos a pelear por Gijón y en eso estamos centrados. Por ejemplo, a mis 70 años no me entra en la cabeza que seamos el único pueblo que no tiene una estación de autobuses. Si lo contamos fuera nos llamarían mentirosos. Y, por supuesto, el AVE no puede dejar de volar en Pola de Lena.

–¿El AVE?

–Mucho tarda en llegar. No sé si tiene las alas dañadas. Pero no vamos a permitir que no llegue a Gijón, porque eso no entra en la cabeza de la persona con menos capacidad que pueda haber en España.

–¿Tan mal ve Gijón?

–Nos estamos dejando llevar. Todos somos responsables subsidiarios. Pecamos por omisión. Nos llevan para Oviedo lo del Deporte y no se movilizó nadie. Ni yo. Tenemos una Universidad Laboral que está entre los seis edificios más emblemáticos de España. Sí, entre la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, la mezquita de Córdoba y el Escorial. ¿Cómo hay gente que viaja al Escorial y no conoce la Laboral? Estamos fallando.

–¿En qué?

–Se ve en lo que más mueve una ciudad, que es el fútbol. La semana que viene, si sacamos un punto, habrá un entusiasmo por salvarnos de bajar. Yo que fui directivo del Sporting, que sé lo que era que nos insultaran quedando los cuartos o los quintos y jugando la UEFA... Y que ahora se festeje no bajar de Segunda. Nos acostumbramos a todo. Si lo hacemos en el fútbol, imagínese en lo demás.

–¿Le gusta el nuevo Sporting?

–Sin despreciar a ningún equipo, pero que estemos hablando de Ponferradina, Ibiza, Andorra, Mirandés... ¿De verdad? No lo entiendo. Si en mi época de directivo jugábamos contra el Madrid y el Barcelona, quedábamos cuartos y hasta silbaban a Quini. Estos señores del Sporting tienen mucho mérito en conseguir que sus afiliados lo acepten todo. Ojalá nos metan en Primera porque constructores aquí ya tenemos bastantes. Y muy buenos. Necesitamos un buen presidente de fútbol, no un contratista.

–Dígame alguna solución.

–Hay que empezar a crear ilusión en esta ciudad. Aquí hay gente muy preparada porque las universidades preparan muy bien, pero los ingenieros de Gijón salen colocados, pero en otras partes del país. ¿Qué pasa en esta ciudad? Parece que fue hace dos siglos, pero fue el otro día cuando Gijón tenía tres empresas de gaseosa, La Rosi, la Casera y la Panera; había dos importantísimas fábricas de camisas, Ike y Sincos. Había una empresa Armstrong con casi 200 empleados, lo de Moreda, Flex... Habría que empezar por cosas pequeñas, olvidarse de obras faraónicas. Aunque es difícil, porque así es la raza humana. Ahí están los egipcios con las pirámides. Y limpiar.

–¿Ve la ciudad sucia?

–No me atrevería a tanto, pero se podría cuidar más. Sí querría pedir a la gente que tirase las colillas a la papelera. Está la calle llena de colillas. Y necesitamos más aparcamientos.

–¿No quiere zonas verdes?

–Casi que hay que hacer otro Isabel la Católica. Podría ser el "solarón". Ya metimos la pata con el Muro, con la especulación bestial que hubo. Y ahora no podemos perder el "solarón" como pulmón del centro. ¿Si no, qué hacemos? ¿Tiramos la Iglesiona? No hay otro espacio.

–Ha ganado tono político.

–Sí. Pero no pasa nada. Ya fui de todo. Fui directivo del Sporting, carboneru, empleado municipal seis años... Empecé desilusionado y ahora quiero ser el alcalde de esta ciudad. Y lo voy a ser porque creo que la gente se dará cuenta que tendrán la posibilidad de tener de alcalde a una persona igual que ellos.

–¿Se ve con opciones?

–Sí, sí, sí. Tengo prohibido decir en la junta directiva mía que si vamos a sacar dos o tres concejales. No. Vamos a sacar la Alcaldía, porque esta ciudad se lo merece. Soy el hijo de Pin el carboneru, nací en El Llano del Medio, al lado de la Cábila. Y conozco esta ciudad de arriba abajo.

–Pero con eso no basta.

–Es valor añadido. ¿O no? Aunque se están perdiendo los valores.

–Usted que siempre criticó a los políticos sin corbata. ¿Cómo viene sin ella?

–No es mi estilo. La razón es promocionar el polo de Que Hable Gijón para la foto. Tengo 200 corbatas. Calculo que haya comprado diez. Las otras 190 me las regalaron. La seguiré llevando. Al menos en Gijón van tener al alcalde más elegante en años.

–¿Ah sí?

–No hay más que verme caminar por Begoña (risas).

–A la hora de pactar, ¿mirará a la izquierda o la derecha?

–A mi edad aún no soy capaz de entender las palabras derecha e izquierda. La pregunta no es a quién me voy a arrimar sino quién se va a arrimar a mí para hacerme alcalde.