Maratón de indie-pop

Los astros se confabularon para que el pasado fin de semana la música sonara en Gijón por todas las esquinas de la mano de dos festivales. El Gijón Sound Festival volvía a su calendario primaveral y el Vibra Mahou Fest repetía el éxito del año pasado con un maratón de conciertos que agotaron el papel e hicieron subir la temperatura en el recinto ferial.

Nada más entrar en el pabellón central el calor, las luces y el sonido te envolvían creando una atmósfera de tiempo suspendido en el que la música no dejó de sonar durante más de doce horas. Grupos y djs se fueron turnando y los asistentes se sumaban a la fiesta según avanzaba la tarde. Puntualidad británica en las actuaciones, ausencia de grandes aglomeraciones y buen ambiente para disfrutar de grupos muy bregados en esto de los festivales.

Los más veteranos, "Second", llegaron con el plus de su gira de despedida, y eso se notó en la emoción con la que el público entonó temas como "Nivel inexperto" o "Rodamos". La noche empezó con "Shinova", que se metió al público en el bolsillo desde la primera canción, "El álbum", y desplegó su característico pop épico con un Gabriel de la Rosa crecido en su rol de maestro de ceremonias. La interpretación de "Si no es contigo" junto a Rafa Val (de "Viva Suecia") llenó el pabellón de móviles para inmortalizar el momento. "Viva Suecia" cerró el evento con un público entregado a cantar y dispuesto a vibrar con cada uno de sus temas.

Nuevo éxito de Vibra Mahou que augura un buen verano para la música en directo en la ciudad. Nos queda esperar que la cita se repita en 2024; puestos a pedir, con mejor sonido y más mujeres sobre el escenario.