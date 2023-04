Arquitectura con un toque espiritual: así es el último libro del exprofesor de la Laboral Jesús Zatón

"No me atrevería a llamarlo un libro esotérico, pero sí tiene algunos tintes de eso. Es un libro de arquitectura, con un toque espiritual, pero puedo asegurar que esto hace 20 años no saldría publicado. Hoy en día se habla de fuerzas telúricas, patologías constructivas, la gente más o menos lo entiende, antes era casi imposible. Estamos más abiertos, pero libros de este aspecto no hay muchos". Jesús Zatón es el autor de "La proporción armoniosa. La arquitectura sagrada o cómo construir el cielo en la tierra. De la prehistoria al renacimiento", un libro que acaba de ver la luz. El escritor y artista vitoriano, muy vinculado a Gijón ya que durante cerca de dos décadas fue profesor de Dibujo en la Universidad Laboral, ejerció además durante varios años como director de publicaciones infantil y juveniles en Ediciones Júcar, donde fue también asesor literario. Esta feliz con su última creación.

Zatón, que reside en la localidad zaragozana de Villamayor de Gállego, aborda en este libro la literatura sagrada. "Visitando muchos lugares, me percaté de que la arquitectura sagrada fundamentalmente tenía dos vertientes: la de la gente que va a rezar a esos sitios sagrados o la que a mí me gustaba más, que es plantear la arquitectura como una forma de atraer las fuerzas celestes", explica sobre el origen de este trabajo, que se sitúa como continuación de "Geometría sagrada", su anterior obra, en la que abordaba esa misma inquietud. Desde este prisma, el autor analiza en el libro diferentes temas. Por ejemplo, trata sobre las fuerzas celestes, que le dejan la siguiente reflexión: "La arquitectura se convierte en un lugar sagrado porque atrae las fuerzas celestes y telúricas de la tierra, y crea un lugar muy propicio para un cambio de conciencia, es la base a partir de la cual intento trabajar el libro". Esas conexiones a las que hace mención las ejemplifica en algunos espacios. Como por ejemplo las pirámides. "Tienen varias grandes salas, la del caos, que hay que reptar para llegar abajo; la sala directamente de la reina, y la cámara del rey. Estas tres cámaras se corresponden con los tres aspectos del ser humano: la cabeza, el corazón y el sacro. Y todas esas fuerzas que nos atan a este mundo", comenta el autor, antes de hacer también una reflexión sobre los usos de estos monumentos: "Lo más clásico sería la gran pirámide de Egipto. Todo el mundo dice que es un sitio de enterramiento, no participo de esa opción, porque en Egipto hay más de 100 pirámides y en ninguna se ha encontrado huesos ni nada de enterramientos". Jesús Zatón, en este trabajo, también hace mención a figuras de épocas remotas como las del menhir, el dolmen y el crómlech, de las que transmite su significado más allá de la parte física: "El primero es el principio generador de la divinidad, el segundo el de la matriz iniciativa y el último el universo definido por sus límites". Una forma más de acercarse a una realidad alejada que está muy próxima.