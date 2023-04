"La izquierda pretende convertirnos a una ideología, preferimos la libertad"

Profesor de Informática en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón, Luis Junco Navascués (Palencia, 1964), de madre gijonesa, ha decidido dar el paso a la política, "por responsabilidad" para liderar la candidatura de Suma Principado a la Alcaldía.

–¿Por qué el paso a la política?

–Llevo 30 años dando clases en la Universidad Oviedo. Pero todos tenemos un deber, el de colaborar por el sacar adelante el bien común. Los miembros del grupo que comenzamos esa andadura en 2011 y que luego no continuamos a partir de 2019 con Carmen Moriyón, pues me pidieron que me presentara. Y he dado este paso adelante por el sentido de la responsabilidad.

–¿Qué defienden?

–El gran problema de la política es la gran desconfianza que hay en los políticos, especialmente, en Gijón. Debemos lograr que la gente que esté en política se comprometa seriamente. Un compromiso de trabajar por el bien común, no por el bien propio ni el del partido. La política debería estar formada por gente que proviene de la vida civil, de trabajadores con experiencia que pueden transmitir esa experiencia a la gestión en el Ayuntamiento. Y debemos ser hombres de palabra.

–¿Y cuál es?

–Respetamos enormemente la libertad. No queremos imposiciones de ninguna mentalidad ni ideología. Que la gente pueda trabajar y pensar libremente. La izquierda pretende convertirnos a una ideología. Por ejemplo, con el reglamento de laicidad, quieren apartar una dimensión de la vida común de la gente, pero no. Hay que representar a la gente con todas sus vivencias. Se debe acoger a todo el mundo. Y, además, trabajar intensamente, que es otro de los aspectos que creo que no se están cuidando.

–¿Por ejemplo?

–Me llama la atención la movilidad en Gijón. Aquí vamos de ocurrencia en ocurrencia. La rotonda de Foro es un monumento a la última ocurrencia del gobierno local. Lo mismo ocurrió con el desvío del tráfico de la playa, que causó atascos en el centro. Todos queremos pacificar la ciudad y hacer un Gijón de cara al mar, pero sin causar problemas diarios en la movilidad de los gijoneses.

–¿Qué plantea para el Muro?

–No tenemos ideas para todo. Somos un partido pequeño, pero la principal novedad que traemos es que, para estos grandes proyectos para Gijón, hacen falta grandes consensos. No se puede imponer. La ciudadanía debe opinar.

–¿Por qué apuestan?

–Me gustaría centrar los esfuerzos en proyectos que sean productores de empleo. Me dedico a preparar y formar nuevos ingenieros, que están muy bien preparados, pero que luego en Asturias no tienen oportunidades y tienen que salir fuera. Eso es una pena y debemos enfocar nuestros esfuerzos de grandes inversiones en ese asunto.

–¿Cuáles son los grandes retos?

–El metrotrén. ¿De qué sirve una estación en Moreda y otra en el Campus si por el medio en la ciudad no hay ninguna? Podría ser interesante repensar la estación intermodal para acercarla hasta El Humedal. Así nos podríamos ahorrarla estación de la plaza de Europa. Aunque pueda retrasar la solución del plan de vías, el volver al proyecto de 2003.

–¿Suma Principado es el partido de Cascos?

–De Cascos hemos heredado el espíritu de trabajar intensamente por Asturias. Nadie ha puesto en duda que ha sido un gran ministro de Fomento, que los grandes planes de Infraestructuras los trajo y los inició él. ¿El resto? Pues hasta ahora no ha sido condenado por ningún tribunal. En Suma Principado respetaremos la presunción de inocencia. Pero no somos el partido de Cascos, porque no está em ninguna candidatura.

–Un Álvarez Cascos cierra su lista.

–Sí. Tenemos a su hijo Pablo cerrando la lista. Nos parece un testimonio bonito y un apoyo hacia su padre.