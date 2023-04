Kutxabank se lleva el préstamo municipal de 20 millones para las inversiones

Kutxabank es la entidad financiera con la que el Ayuntamiento suscribirá el préstamo de 20 millones de euros que dará soporte al plan de inversiones del Ayuntamiento para este año, que presupuestariamente se gestiona a partir de la prórroga de las cuentas de 2022. Un plan inversor marcado por la exigencia de cofinanciación municipal que conllevan los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La suscripción de este préstamo fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno pero su formalización aún tendrá que esperar un tiempo. El que tarde el Principado de Asturias en dar su autorización como entidad tutelante al haber dado negativo el informe de estabilidad del Ayuntamiento de Gijón.

La socialsita Marina Pineda, edil de Hacienda y portavoz del gobierno, no espera problemas en cuanto la ratio de endeudamiento del Ayuntamiento –incluido este último préstamo– no alcanza el 50% cuando la ley fija que las entidades locales podrán asumir préstamos a largo plazo cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes.

En todo caso la necesidad de cumplir con ese trámite demora la tramitación de la modificación presupuestaria que define el destino de ese préstamo. Y que se plantea como la última gran modificación presupuestaria de este mandato. Si todo va bien se podría convocar un pleno extraordinario para mediados de mayo. No mucho antes de las elecciones. Se trata de dejar encarrilado el proceso que garantice la financiación de partidas tan importantes como las que tienen que ver con la reforma de barrios degradados, con algo más de 4,3 millones, o de las anualidades correspondientes a obras en marcha como la ecomanzana de La Calzada, los carriles bus, la nueva comisaría de la Policía Local o el final de la remodelación de la calle Calderón de Barca. Además de actuaciones en zonas verdes, algunas de ellas vinculadas al proyecto de financiación europea "Gijón ecorresiliente" y cerca de un millón por área para centros educativos, cultura e instalaciones deportivas.