Pumariega sitúa el empleo, la limpieza y el deporte como ejes de su programa electoral

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía, la campeona olímpica Ángela Pumariega, desveló este miércoles los doce pilares sobre los que pivotará un programa electoral que aglutina 367 medidas centradas en «el crecimiento de Gijón y en mejorar la vida de los gijoneses». Un programa, enfatizó, «ambicioso y a la vez riguroso y sensato para el cambio que necesita la ciudad». «Es el programa del Gijón del futuro», proclamó Pumariega durante un desayuno informativo en el que estuvo rodeada por buena parte de los miembros de su candidatura para conseguir el bastón de mando tras las elecciones municipales del mes de mayo. Centrarse en las personas, el empleo y facilitar la creación de empresas son los ejes de un proyecto que también mira por la salud, el deporte, la movilidad, los jóvenes, los mayores y la zona rural.

Todas las medidas que impulsarán los populares llegan desde «un diálogo directo con la ciudadanía», pues se incluyen las propuestas y sugerencias que durante dos años del mandato han ido recopilando barrio a barrio merced a un grupo de militantes. «Que nuestro programa se haya elaborado desde los vecinos hacia el partido, y no al revés, no solo es una garantía de poder dar respuesta a los problemas reales de los gijoneses, sino que representa una garantía de cambio en el estilo de gobernar», destacó Pumariega, que incidió en las críticas al PSOE e IU por llevar las riendas de Gijón los últimos cuatro años desde «el sectarismo, la imposición ideológica y la absoluta falta de consenso». Y, en clara alusión a otros partidos, todas y cada una de las propuestas de los populares llevan detrás «un riguroso estudio de la repercusión económica». O dicho de otra forma: «El PP no va a caer en esa carrera que han emprendido otras formaciones a ver cuál de ellas es más populista y dice que sí a todo sin pararse a pensar en si es viable o no económicamente. No todo lo que nos gustaría hacer en Gijón podemos llevarlo a cabo, porque no se podría pagar. Y tenemos muy claro que el dinero de las arcas municipales no es pólvora del rey, sale del bolsillo de los gijoneses, y por eso hay que ser enormemente cuidadosos con el uso que se le da».

Y con ese marco general, lograr un «Gijón ágil y eficiente» sería el primer eje, consistente en acercar la administración al ciudadano y «situar a las personas en el centro de nuestras políticas», eliminando las trabas burocráticas. El segundo eje, «Gijón, dinámica y emprendedora», apuesta por dar «un apoyo decidido a los emprendedores, articulando un ecosistema favorable para iniciar todo tipo de proyectos empresariales». ¿Cómo? «Intensificando las actuaciones en las áreas de empleo y economía» a través de la «bonificación de impuestos y tasas» para todos los que quieran abrir un negocio.

Situar a Gijón en el mapa nacional e internacional es la tercera apuesta del PP, que apostará «decididamente», por la industria de la cultura como motor de desarrollo económico y que redunde en el turismo. Además, se pretende potenciar la imagen gastronómica y atraer nuevos eventos y empresas, recuperando edificios relevantes, como Tabacalera o los antiguos juzgados de Prendes Pando. La renovación urbana, donde se incluye, por ejemplo, el Plan Integral para Cimadevilla, y una movilidad sostenible son los siguientes pilares del programa. Prometen una nueva ordenanza de movilidad «que no imponga prohibiciones ni limitaciones» así como un Plan de Movilidad «sensato, conciliador y con propuestas realistas» para abandonar «la guerra irracional contra el coche que ha caracterizado al PSOE e IU. «Se buscará una ciudad más amable para el peatón, pero con prudencia y ofreciendo siempre alternativas», dijo Pumariega.

El sexto eje será el deporte y la salud, («con el PP el deporte en Gijón tendrá el mayor protagonismo de la historia») mientras que apostar por una ciudad inclusiva «centrada en el bienestar de las personas y que respete la igualdad y la diversidad» es el séptimo. El reto demográfico también está entre los compromisos populares. Los mayores y los jóvenes son también puntos concretos del programa. A este respecto, será una prioridad que los jóvenes no tengan que irse fuera de Gijón a labrarse un futuro. La seguridad y el cuidado y la limpieza de la ciudad y sus zonas verdes también son importantes en el proyecto de Pumariega. Igual que la zona rural, «la gran abandonada» por el PSOE e IU. Pero para todas estas propuestas, señaló la candidata, resultará «clave» que el cambio de ciclo llegue también a Asturias, con Diego Canga, y a España, con Alberto Núñez Feijoo.

Enfocada en lograr la Alcaldía, Pumariega reconoció que «seremos responsables» en caso de que después de las elecciones haya que alcanzar acuerdos con otros partidos.