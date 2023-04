Los trastornos alimentarios en los jóvenes crecen desde la pandemia

La pandemia ha provocado un aumento en la detección de casos de jóvenes que sufren trastornos alimentarios. La psiquiatra Pilar Valladares, responsable de la Unidad de trastornos de la conducta alimentaria del HUCA, y la psicóloga Sonia Rubia, de ACBANER (Asociación contra la Anorexia y Bulimia), advirtieron de estos peligro este miércoles durante un coloquio en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos dentro de un ciclo sobre salud mental y que contó como moderadora con Isabel Menéndez Benavente, vicepresidenta de la entidad, psicóloga y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA.

"Antes se veían casos más esporádicamente, ahora hay pacientes con cuadros restrictivos muy graves en edades mucho más precoces, y con índices de masa corporal que ponen en peligro la vida", señaló Pilar Valladares. "Tiene que ver con que la pandemia cortó el desarrollo psicológico de los niños, y al quedar excluidos se manifestaron factores como la ansiedad", añadió.

Sonia Rubio apoyó esa opinión e hizo también hincapié en el daño de las redes sociales. "Son un reflejo de lo que es la sociedad hoy en día y de los valores que faltan o tenemos. Por la pandemia, al existir menos opciones de ocio fuera de casa, los jóvenes han aumentado el tiempo que pasan metidos en redes sociales, es un factor que ha influido y de forma negativa", manifestó la psicóloga, que destacó después: "Es peligroso seguir los estereotipos de los influencers o modelos en redes sociales, que preconizan el peso bajo, hacen que se ponga en peligro la vida".

Isabel Menéndez Benavente, moderadora de este coloquio titulado "Trastornos de la conducta alimentaria: ¿Están de moda?", comentó también que el riesgo en el área digital se extiende más allá: "Hay también grupos de whatsapp en los que se compite por quién adelgaza o come menos". ¿Y cómo se aborda el problema? "Lo primero y la clave es la detección precoz, por donde radicará el éxito del tratamiento, para recibir la asistencia adecuada", destacó Valladares. "No me gusta usar la palabra crónico, nunca hay que tirar la toalla en esta lucha que es una carrera de fondo", añadió Rubio.