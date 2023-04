Vox se propone una rebaja fiscal en Gijón y "devolver a la familia al lugar que merece"

Un decálogo para mejorar los barrios, aumentar la seguridad de la zona rural, apoyar al comercio y la hostelería, bajar impuestos, mejorar los servicios sociales "para alejarlos de todo sesgo ideológico" y devolver "a la familia al lugar que merece frente a la cultura de la muerte instaurada por las izquierdas". Así resumió este miércoles la candidata a la Alcaldía de Vox, Sara Álvarez Rouco, las líneas maestras de la formación de Santiago Abascal para optar al bastón de mando. "La ciudad está yendo para atrás", avisó Álvarez Rouco, que habló también de "racionalizar" la movilidad en la ciudad, de evitar promesas "si no hay garantías de cumplimiento" respecto a las grandes obras y de huir de "proyectos faraónicos que no se pueden cumplir". Lo hizo en la sede local del partido, donde habló de la lista electoral, pública desde este miércoles. Van de "dos" y "tres", respectivamente, el empresario del sector de las telecomunicaciones Óliver Suárez Rubio, y el profesor de la Universidad de Oviedo Francisco Javier Plañxart. José María Figaredo, presidente regional del partido, figura en el noveno puesto. No están, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el actual portavoz municipal, Eladio de la Concha, ni la edil Laura Hurlé. "Lo importante es el proyecto, no las personas", explicó Álvarez Rouco sobre estas ausencias.

El primer punto de Vox, es mejorar los barrios "desde la cercanía" luchando contra "la contaminación en la zona Oeste" y el "vandalismo en Cimadevilla". La formación apuesta por potenciar el desarrollo empresarial "apoyando a autónomos, pymes y emprendedores", así como apoyar el comercio local y la hostelería, pidiendo más promoción turística para Gijón. El quinto es mejorar la fiscalidad. Álvarez Rouco propuso eliminar impuestos, analizar la fiscalidad municipal, bonificar el IBI y mejorar la fiscalidad de las familias. "Hace falta una bajada drástica de impuestos", declaró. También se refirió reducir la burocracia y mejorar los servicios municipales, así como apostar por la construcción de las grandes infraestructuras pendientes "sin hacer promesas si no hay garantía de cumplimiento". El octavo punto es dar atención a la zona rural ofreciendo más seguridad y mejora del transporte público. El noveno, consolidar torneos deportivos y apostar por "una cultura sin ideologías, ni sectarismos". Álvarez Rouco cerró el decálogo proponiendo una mejora de la prestación de los servicios sociales poniendo a las familias en el centro. Las claves Barrios. Trabajar desde la cercanía y mejorar la seguridad. Empresas. Apuesta por autonómos y pymes. Comercio local. Priorizar el comercio de proximidad. Hostelería. Más promoción turísta. Impuestos. Bajarlos. Burocracia. Reducirla. Grandes obras. Pedir su construcción. Zona rural. Mejorar su seguridad. Festejos. Promocionar una cultura «sin ideología». Servicios sociales. Mejorar sus prestaciones, con la familia como prioridad.