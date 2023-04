"En 2024 se formarán 42.000 expertos en ciberseguridad, pero harán falta el doble"

Juan Delfín Peláez es responsable del sector estratégico financiero y de TIC de Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Ayer participó en el Clúster TIC, con charlas y talleres sobre ciberseguridad en el Acuario.

–¿Para qué sirven las jornadas?

–Buscamos atraer talento nuevo para que cada vez haya más profesionales que se formen en materia de ciberseguridad. Es un sector en el cual hay una gran necesidad y oportunidades laborales. Cada vez las empresas necesitan contar más con este tipo de perfiles para proteger a las empresas. Con estas sesiones formativas, les conducimos a través de retos y competiciones o talleres prácticos a que vean el mundo de la ciberseguridad como una profesión con futuro y atractiva para los estudiantes. Bien para alumnos de la rama de Informática o incluso los que quieran reciclarse a este ámbito. Es una profesión nueva, con una alta demanda.

–¿Manejan cifras de cuántos profesionales se necesitan?

–Lo que está claro es que en España no hay suficiente profesional. El número de empresas que se dedica a la ciberseguridad es pequeña. Hemos hecho un estudio de la oferta y la demanda. Ahora mismo, para 2023, la previsión es que salgan unos 39.000 profesionales formados en ciberseguridad, pero se necesitarán unos 63.000. Y para el año siguiente se formarán 42.000, pero la demanda crecerá y llegará prácticamente al doble, a unos 83.000.

–¿En qué medidas los ciberataques?

–Solo en España, este año aumentó la vulnerabilidad de equipos un 15 por ciento más que el año anterior. Y los ciberdelincuentes aprenden a hacer campañas de todo tipo. A través del email y el sms sigue siendo muy fácil caer si no se detecta tecnológicamente y por el acceso a redes sociales también. Los ciudadanos se ven con una nueva amenaza y esta delincuencia no se la esperan. No estamos atentos.

–¿Cómo se pueden frenar?

–Cada vez estamos teniendo más ciberataques, delitos y problemas. Es una problemática que afecta a ciudadanos y empresas. A todos nos ha llegado algún correo o mensaje con algún intento de fraude. Por ejemplo, haciéndose pasar por una empresa de paquetería para solicitarnos alguna cuantía, algo que nos lleva a facilitar nuestros datos de cuentas bancarias. Estamos trabajando en la prevención de estos delitos de manera proactiva para desarrollar los avisos necesarios, para que las empresas conozcan estos ataques. De esta manera, conseguiremos desmantelar estos dominios ilegítimos que suplantan la identidad de una entidad financiera o de la Agencia Tributaria, por ejemplo. Cada vez hay más ciberdelicuencia, así que estamos educando y conciencianciado a la ciudadanía y a las empresas; y transmitiendo esa necesidad de que cada vez haya más profesionales que prestan ayuda.

–¿Hasta qué punto es grave esta situación?

–Pues hasta el punto de que pasa muy cerca. En Asturias hay empresas que se ven obligadas en apenas tres meses a cerrar por culpa de este tipo de ataques, que piden rescates muy altos para recuperar los datos. La gravedad es que muchas veces los responsables informáticos de estas empresas no saben a quién acudir.