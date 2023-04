Floro ve en la denuncia del PP contra Tuero "ganas de enfangar la política"

La denuncia presentada por el PP contra el concejal José Ramón Tuero, integrante de la candidatura del PSOE, por una presunta infracción electoral cuando esta semana fue a visitar una obra en Santurio demuestra "ganas de enfangar la política". Esta fue la reacción ayer de Luis Manuel Flórez, "Floro", después de una reunión con la Unión de Consumidores. Fue una de las tres respuestas que ayer llegaron desde las filas socialistas a esta presunta irregularidad de Tuero por la que los populares reclaman para él una sanción de 1.500 euros.

Para Floro, la prioridad es una política "distinta, de cercanía, de diálogo, de respeto a las personas y a la verdad de las cosas y no de enfollonar". "Así no se puede hacer política", dijo. Después, en el mismo acto, tomó la palabra Vaquero, que aseguró que Tuero acudió solamente "a ver la evolución" de unas obras en la zona rural y "no a una inauguración", aunque esa visita se programase en la agenda pública para medios de comunicación del Ayuntamiento. En el caso de que la Junta Electoral acepte de la denuncia, "el concejal alegará", aseguró Vaquero. Por último, intervino Lara Martínez. "El PP es el partido cuya candidata posa anunciando el Concurso de Saltos de este verano. Es oportunismo puro y duro. Si tu posas en una foto para algo que se anuncia en Gijón siendo candidata, pues no se puede tener la piel tan fina para otras acciones, no es del todo coherente", dijo la gerente de la empresa municipal Divertia.

La respuesta desde el PP a las palabras de Floro llegó por parte de Rodrigo Pintueles, coordinador de campaña y número 3 de la candidatura de Ángela Pumariega. "Llama la atención que el candidato socialista considere que denunciar a quien vulnera la ley es ‘enfollonar’ y que desconozca que está prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos desde la convocatoria de elecciones hasta la celebración de las mismas", dijo. "Y llama aún más la atención que afirme que su partido no caerá en ese tipo de prácticas en el mismo día en que la Junta Electoral desestima la denuncia interpuesta por el PSOE contra Diego Canga, nuestro candidato a la presidencia regional", añadió. "Dado el desconocimiento que demuestra sobre cualquier cosa que se le pregunta, damos por segura su buena fe y animamos a quienes le rodean a que lo tengan mejor informado de lo que hace el partido por el que se presenta", remató Pintueles.

En su visita de ayer a la Unión de Consumidores, con su líder, Dacio Alonso, Floro recordó la importancia de "no dejar a nadie atrás" y puso en valor la labor de la entidad para "informar, asesorar y ayudar" a quien lo necesita. También planteó poner productos de proximidad y ecológicos en los comedores escolares. "Estamos en ello. Hay unos flecos que estudiar a fondo, pero cuando esté perfilado ya lo comentaríamos", dijo.