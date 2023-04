"El PSOE ha fracasado este mandato, no ha tenido ‘feedback’ con la gente"

Alexander Martínez Fernández (Gijón, 1994), agente comercial de profesión y residente en el barrio de Pumarín, liderará por primera vez la candidatura a la Alcaldía de Andecha Astur, fuerza sin representación en el Ayuntamiento. Lo hace con el objetivo de ser "una alternativa asturiana" para los votantes socialistas.

–¿Qué expectativas tienen?

–Confiamos en mejorar los resultados. La sociedad asturiana es profundamente socialista y el PSOE ha ganado numerosas veces, pero no hay una alternativa asturiana. Las medidas sociales no tienen una consulta hacia la población. A los socialistas, su partido no les está haciendo mucho caso. Nuestra política se basa en esas medidas con consensos, no solo en promesas.

–¿Qué le hace falta a Gijón?

–Uno de los principales déficits es que se siguen directrices fijadas desde Madrid, al ser casi todos partidos estatistas con sede fuera de Asturias. Eso impide evolucionar.

–¿Qué ha cambiado en estos cuatro años para que confíen en entrar en el Ayuntamiento?

–Hay una dinámica negativista hacia la izquierda, con mucho descontento. Vemos un hueco y una oportunidad para que la gente pueda apostar por nosotros.

–¿En qué se diferencian?

–No se trata de nacionalismo, sino de saber qué ocurre aquí. Sabemos cómo es Gijón y cuáles son los problemas que tiene. Conocemos nuestra tierra y huimos de medidas impositivas que vengan desde otro lugar.

–¿Cuál es la base de su programa?

–Nuestro enfoque más relevante es una democracia participativa. Queremos que asociaciones, vecinos o negocios puedan proponer cuestiones que ocupan a sus barrios. También apoyamos más al sector público que el privado. La generación de empleo debe ser fundamental y también mejorar los servicios públicos.

–¿Cómo?

–Por ejemplo, ninguna persona con las que hablo sobre las obras en la calle Río Eo las entiende. Es positivo hacer partícipe a la gente de las cosas que se hacen. También hay medidas incoherentes, como hacer un hospital privado. Habría que invertir más en el público.

–La movilidad es uno de los caballos de batalla durante esta campaña. ¿Su opinión?

–Es uno de los principales problemas. Nuestra campaña se basa en preguntar. Los coches son contaminantes, pero reducir aparcamientos es contraproducente. Quizás habría que habilitar parkings públicos en zonas críticas.

–¿Qué quieren para el paseo del Muro?

–Eliminar aparcamientos es un error, no es algo productivo. Hay empresas en el oeste que generan más contaminación y tienen banda ancha. El Muro debe ser una zona transitada y en la que se pueda hacer vida.

–¿Y sobre la planta de pirólisis de El Musel?

–Andecha está en contra. No es un avance, se puede optar por alternativas más ecológicas para generar riqueza. Es un atraso. Hace 100 años igual cabrían opciones contaminantes, ahora no.

–¿Con quién estarían dispuestos a pactar llegado el caso?

–Preferiríamos no tener que hacerlo, pero estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo. Tenemos más afinidad con la izquierda, creemos que esos partidos querrían sentarse con nosotros. Lo vemos más complicado con los partidos de derechas.

–¿Qué balance hacen del mandato que se acaba?

–En cómputo global, considero un fracaso lo que ha hecho el PSOE en Gijón. No tener un "feedback" de la gente que reside en tu ciudad es un atraso, y no hacer caso a lo que la gente te plantea ante los errores que cometes es un fallo muy gordo. En cuanto a medidas sociales, se han quedado cortos. Cada barrio tiene unas características, no se puede tratar a todo Gijón igual.