De la Serna acusa a los socialistas de "entretener a la ciudadanía" de Gijón para no desarrollar el plan de vías

El exministro de Fomento con Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, que en su día fue quien firmó el convenio del plan de vías que preveía construir la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, acusó hoy en Gijón a los gobiernos socialistas de «estar entrenteniendo a la ciudadanía», sin haber avanzado en el plan de vías seis años después de que se firmara aquel convenio, que acabaron por desechar recuperando la ubicación inicialmente prevista de la intermodal en Moreda.

«Es triste que transcurridos ya casi seis años, no se haya hecho absolutamente nada, porque en estos momentos estoy absolutamente convencido de que, de haber continuado en el Gobierno Mariano Rajoy al frente, todos esos proyectos estarían ya en fase de ejecución y alguno de ellos muy avanzado», señaló De la Serna poco antes del foro empresarial en el que participó, junto al expresidente de Ciudadanos, Albert Ribera, en el Club de Regatas, organizado por Management Activo.

«Gijón y el plan de vías no se merecían esto», insistió el exministro, que apuntó que el solarón está tal cual lo conoció cuando se suscribió aquel convenio en el que el Ministerio se comprometía a aportar 633 millones de euros. «Supongo que hayan segado algo más en alguna parte de la parcela, pero me parece a mí que tampoco mucho», dijo con cierta sorna, atribuyendo el estancamiento «a falta de voluntad política o incapacidad de gestión».

Respecto al argumento que en su día ofreció el PSOE para desechar aquel convenio y volver a proyectar la intermodal en Moreda, señalando que sólo eran dibujos sin dotación económica para llevar adelante el acuerdo y sin tramitaciones administrativas, el exministro de Rajoy respondió que «yo no sé si en estos seis años han conseguido hacer algún dibujo, pero lo que le puedo decir es que en el tiempo en que yo estuve como ministro, un tercio de lo que ya lleva este Gobierno, cerramos muchos preacuerdos, hicimos muchos diseños y proyecciones de cómo había que llevar a cabo los desarrollos y llegamos a acuerdos y consensos políticos para seguir trabajando, avanzando con todos esos procesos. Si se pretende que al término del cierre de un convenio ya puedas empezar a construir, sabiendo que tienes por delante la fase de licitación... por eso no he dicho yo que en esos momentos estarían acabados ya los proyectos, porque entiendo que en un proceso administrativo de estas características ocupa o puede ocupar casi un año. Pero, desde luego, seis, sólo puede ocupar desde dos puntos de vista, o desde la no voluntad o desde la incapacidad de gestión».

Además, el exministro señaló que con el consenso político que se había alcanzado para cerrar aquel acuerdo, «sería imposible que ninguna de las administraciones hiciera lo que se está haciendo ahora, que es entretener a la ciudadanía, porque desde el acuerdo y el consenso unas administraciones estarían no sólo vigilantes, sino empujando a las otras para que se cumplieran con los compromisos pactados». Tras mostrarse convencido de que de haberse mantenido aquel acuerdo, se habría llevado a termino, opinó que en la situación actual, «tal y como van las cosas, teniendo en cuenta que ni siquiera están en el punto en el que nosotros estábamos, lamento mucho decir que los pronósticos no pueden ser peores».