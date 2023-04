La abuela centenaria del colegio Asturias

La cercanía entre el colegio Asturias y la residencia de ancianos Clara Ferrer da lugar a momentos especiales. Para muestra, el vivido ayer en el centro educativo, en el que hubo una absoluta protagonista: María Luisa Pérez, que cumplirá 100 años el próximo 13 de julio. El alumnado de sexto de Primaria se quiso adelantar y organizó una celebración anticipada que provocó la emoción de la futura cumpleañera. Todo arrancó con un pasillo de aplausos para recibir a Pérez, acompañada por varios compañeros de la residencia, que por nada del mundo deseaban perderse tan bonito tributo.

Tras una canción de bienvenida tocada con flauta, Pérez pudo conocer personalmente a Nora Barredo, la alumna que le escribió una postal durante las pasadas Navidades. "No me acuerdo muy bien de la carta, pero le dije que pasara una feliz Navidad y que me parecía impresionante que tuviera 99 años", destacó Barreda, para la que María Luisa Pérez "es un ejemplo". "Esperamos que te guste nuestro regalo, hemos practicado mucho", sostuvo Nora Barredo ante la atenta mirada de sus compañeros. Además, hubo un intercambio de regalos. Un libro para la niña y una planta para la cumpleañera.

"Ojalá tengas el mismo vicio que yo, la lectura", le comentó la mujer, residente de La Calzada durante décadas, a una de las estudiantes, Daniela Fernández, que asentía ante la autorizada voz de la experiencia. José Manuel López, director del centro de mayores Clara Ferrer, Araceli Martínez y Caridad Santamarta, de la directiva, el residente Fernando Argüelles y las trabajadoras Estefanía Gómez y María Eladia González arroparon a María Luisa Pérez durante el homenaje, recibiendo también el cariño de los pequeños.

La biblioteca acogió la guinda del homenaje. María Suárez, con la flauta travesera, Illán Rodríguez, con la guitarra, y Jonás Díaz, con el violonchelo, le tocaron el "cumpleaños feliz" a María Luisa Pérez, que también sopló las velas para conmemorar su centenario. Lo hizo en una tarta. Eso sí, de plastilina. Y después de leerle un poema, "El diamante", a los estudiantes. Apenas le salían las palabras, fruto de la emoción. "Espero que te acuerdes de este día", le comentó la directora, Loli Fernández. A la pregunta de un alumno sobre cuál es su deseo, Pérez no titubeó. "Que se acaben las guerras y no haya hambre", respondió, provocando la ovación de los presentes. "Lloro por todo", bromeaba Sara Nadal con una de sus amigas. Se le saltaban las lágrimas ante todo lo que contaba Pérez, que afirmó que "de bien nacido es ser agradecido" tras la entrega de un ramo de flores por parte del alumnado.

En cuanto a deseos materiales, Pérez volvió a reflejar su generosidad. "Pido una hucha para recaudar dinero para quienes lo necesitan", reveló la homenajeada, que animó a los estudiantes a aprovechar su formación, algo que a ella le hubiese encantado. "Lo que habría hecho si no hubiese habido guerras era ir a la Universidad", explicó.

También reivindicó la figura de Margarita Salas, a la que calificó como "una gran investigadora". Con una última ovación y un nuevo pasillo concluyó una jornada "emocionante" en el colegio Asturias, como confesó su directora. Los alumnos regresaron a su actividad en las aulas y María Luisa Pérez a su residencia, tras disfrutar de un rato que muy difícilmente olvidarán.