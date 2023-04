Un baño entre delfines en San Lorenzo: "¡No dábamos crédito!"

Es un estreno de la temporada de baño que no olvidarán nunca. Paco Suárez y Lucky Núñez, míticos de la rampa de San Lorenzo, salían del agua tras compartir brazadas desde la Escalerona hasta el Cerro. Unos 1.500 metros para empezar a coger fondo. Todo parecía normal hasta que empezó a pararles un montón de gente. Primero, una pareja. "¡Vaya suerte haber nadado con delfines!". Y después, una familia al completo con la misma cantinela. "Ninguno de los dos dábamos crédito. Hasta que un amigo nos enseñó un vídeo y nos vimos rodeados por delfines. Lo que se supone que era uno de los momentos más emotivos de nuestra vida... ¡Y ni nos enteramos!", coinciden los gerentes de un espacio de coworking y de la cínica Saludental.

En el vídeo puede verse a ambos bañistas, a la altura del Club de Regatas, nadar de vuelta al arenal con sus boyas rodeados por sus aletas dorsales. "En realidad, es mejor que no nos hayamos enterado. En el agua todo se ve más grande y estás más expuestos. Ni si quiera hubiésemos sabido si eran tiburones o delfines. ¡Imagínate qué susto!", recuerdan ambos. Las bromas con el vídeo han sido un continuo para estos dos amigos, con referencia a un capítulo de Los Simpson en el que estos cetáceos atacaban a sus protagonistas. "Aunque no fuesen tiburones, no es la primera vez que hay un ataque de un delfín. O incluso jugando pueden darte un golpe. Es peligroso", reconocen. Y lo rememoran con cierta retranca: "Tiene más valor haberse metido en el agua sin neopreno que la compañía de los delfines".

Con la temporada inaugurada, poco a poco irán sumando metros hasta llegar detrás del Elogio. Eso sí, lo harán sin compañía inesperada