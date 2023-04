Las enseñanzas de los últimos de la fila

–¡Hombre!, ya estamos las viejas glorias. Ellos no, pero nosotros...

–Viejas por lo menos. Glorias, ya...

La exalcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso recibe con la broma a quien, entre otras cosas, fuera diputado nacional en representación de IU, Manuel García Fonseca. Al saludo a "El Polesu" en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón se suman el presidente local del PP, Pablo González, el coordinador de Ciudadanos en Gijón, Manuel Iñarra y el veterano sindicalista y militante de Podemos, José Ricardo González.

A ellos se unirá en la charla unos minutos después quien fuera vicealcalde de Gijón con Foro, Fernando Couto. Representan a siglas distintas pero tienen algo en común: ocupan el puesto 27 de las listas electorales de sus partidos en Gijón. Aunque aquí ser el último de la fila puntúa muy muy alto. Es un puesto que se reserva a alguien muy significado en el partido. Todo un símbolo. Voz, el séptimo partido con representación institucional rehusó acudir a la cita.

"¿Como se llega a puesto 27? Pues en mi caso cuando te lo piden unos amigos que da la casualidad que se presentan de uno y de dos (por Carmen Moriyón y Jesús Martínez Salvador) No pude decir que no ni quise decir que no", recuerda Couto para quien cerrar la lista es "una forma de compartir el compromiso con Gijón". Compromiso con la ciudad y voluntad de servicio público del que hablan los seis candidatos y que asumen como parte de una vocación política que no tiene fecha de caducidad en el calendario.

"En política no se jubila nadie, de una manera u otra sigues en la trinchera. Eso es el servicio público, la vocación", reivindica Pablo González que al igual que Manuel Iñarra están tan en activo como que son el cuatro y el uno, respectivamente en las listas autonómicas de sus partidos. "A mi me llamó Sarasola (por el candidato de Ciudadanos en Gijón) y le pregunté si no había más gente. No quería meterme en más fregaos de los que ya tenía pero me dijo que le hacía ilusión, que era algo simbólico", rememora Iñarra.

Se esté más o menos en la primera línea de acción ser el 27 compromete a participar en la campaña exhibiendo un apoyo. "Para eso te lo piden. A mi lo que me gustaría es que no fuera una campaña agria porque la gente tiene tantos problemas que necesitan un respeto de quienes estamos en esto", reivindica Fernández Felgueroso.

"Para mi la campaña empieza ahora. A pesar de todo lo que ocurre en Podemos intentamos poner ilusión en el trabajo y apoyar a la gente que está en los primeros puestos. Gente joven, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas", explica José Ricardo González. A la juventud de los nuevos candidatos también hace un guiño "El Polesu": "Pensado en IU lo más agradable es ver a esa generación que sale. Son unos chavales muy listos, joder. Yo se lo dije, encantado de apoyaros".

El candidato de IU también reflexiona sobre "la sensación que hay entre los partidos del mismo área es que hay que buscar la unidad porque si no todos perdemos". Aunque para Pablo González no se trata de entenderse dentro de la izquierda o la derecha: "El entendimiento es entre el PP y el PSOE, hay querencia en la calle por el bipartidismo". "Cuando una farola está apagada eso no es de izquierdas o de derechas, eso es de servicio público", concreta Iñarra ante una Paz Fernández Felgueroso que reivindica la micropolítica pero "también la macropolítica, hay que ser capaz de afrontar los grandes retos de la ciudad e ir al pequeño detalle que le importa a la gente".

¿Ejercen las "viejas glorias" de Pepito Grillo? "Yo no puedo evitarlo. Les hago una llamada o mando un mensaje con un mira esto, o esto sería bueno para Gijón", confiesa Couto "¿Y te responden?, se interesa Pablo González. "Responder, sí. Otra cosa es el sentido de la respuesta", bromea Couto