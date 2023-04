Gijón pierde 9,4 millones de Europa por no estar al corriente con la Seguridad Social

Duro revés para el Ayuntamiento en su campaña de recaudación de millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de proyectos de ciudad. Gijón se queda, por ahora, sin los 9,4 millones de euros del proyecto "Gijón, hacia una movilidad cero emisiones", que había presentado a la segunda convocatoria del programa de ayudas a la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación sostenible del transporte urbano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pero más que no haber conseguido la subvención, el problema que sacudió ayer las paredes municipales es que en la resolución del Ministerio, publicada por la mañana, la propuesta de Gijón se inadmite por no cumplir el requisito de estar al corriente el peticionario de "sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a efectos de obtener una subvención de una administración pública". Un argumento que no se asume desde el Ayuntamiento, que tras una reunión de urgencia por la mañana del equipo que se encarga de los fondos europeos, ya tomó la decisión de recurrir esa inadmisión en base a la demostración de que cumple con ese y el resto de los requisitos de la convocatoria.

"Gijón, hacia una movilidad cero emisiones" suponía movilizar en la ciudad 13,2 millones de euros –3,8 de fondos municipales a sumar a los a que se recibiesen de Europa– en cinco actuaciones concretas muy vinculadas a Cimadevilla y Emtusa. Aunque no solo. El proyecto incluía 4,3 millones para la electrificación de las cocheras de Emtusa al que se sumaba un millón para comprar cuatro autobuses eléctricos,

Además de 3,5 millones para Cimadevilla dentro del plan que supone crear un itinerario en plataforma única que circunvale el barrio reduciendo aparcamientos en superficie y limitando la velocidad en el interior del barrio a 20 kilómetros a la hora. A los que hay que añadir unos 100.000 euros para colocar cámaras que permitan gestionar el acceso con coche al centro histórico. Y como quinta actuación del plan presentado estaba la ejecución del corredor peatonal previsto entre la plazuela de San Miguel y la playa de San Lorenzo a partir de la remodelación integral de las calles Ruiz Gómez y Caridad.

Todo esto es lo que queda en el aire a la espera de lo que pase con la reclamación del Ayuntamiento. El escenario es complicado. La resolución provisional de adjudicaciones del Ministerio reparte los 500 millones de la convocatoria entre 120 de los 188 ayuntamientos que se presentaron a la convocatoria. Además de quienes ya tienen la concesión provisional hay otros 28 iniciativas aprobadas pero en la reserva por falta de dotación económica y que podrían beneficiarse de la opción de ampliar ese crédito inicial en 50 millones. Con esos millones de más la cifra de municipios beneficiados se elevaría a 129 con 493 actuaciones subvencionadas. Teniendo en cuenta ese listado general tendrán ayudas ciudades asturianas como Oviedo (7,4 millones), Siero (2 millones), Mieres (1,2 millones) y Avilés (medio millón de euros). En el caso de Gijón, y al haber sido inadmitida su propuesta, ni siquiera ha sido baremada.

37 millones ya logrados

Esta convocatoria en la que acaba de tropezar Gijón se corresponde con el año 2022 de este tipo de ayudas a zonas de bajas emisiones y movilidad. En el ejercicio de 2021 el Ayuntamiento de Gijón se llevó siete millones de euros para el desarrollo de la zona de bajas emisiones de La Calzada e impulso a la movilidad sostenibles. Precisamente las actuaciones que ahora mismo se pueden ver en marcha en la ciudad tanto en la denominada ecomanzana de La Calzada como en los carriles bus de las avenidas de la Constitución, Costa y Pablo Iglesias. En aquella convocatoria si quedó fuera, por falta de dotación económica, la propuesta de movilidad accesible que se había presentado para Cimadevilla y que, en parte, se recuperaba con esta nueva propuesta.

Ahora mismo el Ayuntamiento de Gijón suma 37 millones de euros de fondos europeos conseguidos en convocatorias de organismos tanto estatales como autonómicos a los que se presentó de manera directa. Al margen están los fondos europeos conseguidos por el Principado de Asturias y que se visibilizarán en territorio gijonés. Entre las últimas ayudas concedidas están, por ejemplo, los tres millones para la reforma integral del colegio Rey Pelayo y los 6,59 millones para los proyectos de barrios degradados en el poblado de Inuesa (Tremañes), la Sindical de Contrueces, Portuarios y Monteareo en Monteana, que aliviarán la hucha municipal.